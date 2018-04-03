教育部全面部署2018年普通中小学招生入学工作

朱之文强调，规范普通中小学招生入学工作，涉及千家万户，关乎群众切身利益，是人民群众看得见、摸得着、得实惠的好事实事，不仅直接关系教育公平，还对基础教育健康有序发展有着直接而深远的影响，必须高度重视。

教育部近日在京召开全国普通中小学招生入学工作会，全面部署今年全国普通中小学招生入学工作，进一步巩固和深化治理义务教育阶段“择校热”，推动普通高中招生入学更加规范有序。教育部党组成员、副部长朱之文出席并讲话，教育部党组成员、中央纪委驻教育部纪检组组长吴道槐主持会议。

朱之文强调，规范普通中小学招生入学工作，涉及千家万户，关乎群众切身利益，是人民群众看得见、摸得着、得实惠的好事实事，不仅直接关系教育公平，还对基础教育健康有序发展有着直接而深远的影响，必须高度重视。

朱之文指出，经过近几年坚持不懈的努力，大中城市“择校热”这一长期困扰教育的顽疾开始降温，许多重点大城市基本实现免试就近入学、规范有序入学、阳光监督入学，“择校热”有效缓解。从重点监测的24个大城市来看，2014—2017年，小学免试就近入学比例一直稳定在97%以上，2017年达到了98.7%；初中免试就近入学比例一直稳定在95%以上，2017年达到了97%。总体上看，群众对普通中小学招生入学工作的满意度有了提升。第三方机构随机抽取10个副省级以上大城市105个区县的14.8万名学生、36万名家长进行调查，结果显示，家长对近两年当地招生入学工作总体满意度达87.5%，学生对就读学校满意度达97%，均比过去有了明显改进。

朱之文要求，各地要按照《教育部办公厅关于做好2018年普通中小学招生入学工作的通知》要求，认真做好2018年中小学招生入学工作。抓紧细化方案，注重做好义务教育和普通高中、公办和民办中小学、户籍学龄人口和随迁子女、重点大城市和市县招生入学工作、教育资源配置等各个方面的统筹工作。推进义务教育入学机会公平，不断提高免试就近入学比例，推进义务教育免试入学政策全覆盖；规范普通高中招生管理和命题考务管理。聚焦突出问题，重点解决好中小学招生与校外培训机构考试竞赛挂钩、民办学校违规跨区域争抢生源、特长生招生、中考加分不规范等问题，高度重视并努力解决好随迁子女就学难问题。严格落实教育部提出的“十项严禁”纪律要求，不走样，不打折扣。健全协同推进机制，形成工作合力。重视政策宣传引导，营造良好舆论氛围。

吴道槐在主持会议时要求，各地要认真做好会议精神汇报传达，认真抓好贯彻落实。要严肃各项工作纪律，加大对违反“十项严禁”纪律行为的整治力度，敢于动真碰硬，真抓严管，敢于说不，特别是及时查处损害群众利益的不正之风和发生在群众身边的“微腐败”问题。对顶风违纪、不收敛、不收手的典型案例一律公开通报曝光，强化警示震慑功能，始终保持正风肃纪、高压严管的氛围，有力推动教育系统全面从严治党向基层延伸，营造形成正气充盈的政治生态和育人环境。

会议还根据教育部党组制定的“奋进之笔”攻坚行动计划和中央深改组确定的重点教育工作任务，研究部署了2018年基础教育其他重点任务。

吉林等8个省、市教育行政部门负责同志在会上作了交流发言。教育部有关司局，各省（区、市）、新疆生产建设兵团教育行政部门有关负责同志，各计划单列市、省会城市教育行政部门的主要负责同志参加了会议。