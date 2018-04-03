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南方网> 教育>国内教育新闻

揭秘奥数培训热表象下潜规则

2018-04-03 09:54 来源：新华网
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　　近日，教育部要求全面清理规范管理面向基础教育领域的竞赛挂牌命名表彰等活动。高考加分取消、奥赛挂牌不作为入学依据、部分竞赛叫停，但多地奥数培训机构依然火热，奥数课热度不减。

　　业内人士透露，这些看似高大上的奥数培训机构背后却是一条充斥着“速成”名师、“冒牌”状元、“注水”推荐名单的“忽悠”利益链条。

　　频频发文严管 培训依然火爆

　　日前，教育部发文取消高考奥数加分，并进一步规范面向中小学的竞赛挂牌命名行为，要求该类活动不得作为中小学招生入学依据，部分数学竞赛也被临时叫停。

　　但就是在这一系列重拳之下，一些地方的奥数培训机构却依然报名火爆。

　　近日，记者在长春市人民大街上的一家奥数培训学校报名处看到，周末报名的家长人满为患。小学一到六年级，每个年级都开设了15个班，每个班级20多人，比一年前增加了5个班级，其中有两三个快班和十多个慢班。报名教师表示，培训学校会定期组织考试，分数高的进入快班，分数低的在慢班。“市里的知名中学都是我们学校的合作单位，会根据考试成绩挑选学生。”

　　一位年轻家长说，孩子已经学了两年，始终是在慢班，虽说听不懂老师的课，但同学都在学，自己也不敢退出。

　　在专门为小升初家长提供考试信息的长春微信群里，咨询奥数考试与升学的家长络绎不绝。大家谈得最多的，是前几天某教育机构组织的一场考试中涉及奥数题目的情况。

　　曾参与升学考试出题的培训教师表示，奥数考题并不一定有多难，但是学过奥数的学生知道解题技巧，而用一般的数学知识无法快速应付，也就是所谓的偏、难、怪题。“这样才能够体现奥数培训的价值。”

　　据当地教育部门相关负责人表示，虽然小升初考试已被明令禁止，但个别学校为了逃避属地监管，甚至租大巴车组织考生到外地考试。

编辑： 唐巧燕
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