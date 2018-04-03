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“戏精”老师课堂玩穿越 同学：这样的历史课有意思

2018-04-03 09:11 来源：中国新闻网
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“戏精”老师课堂玩穿越同学：这样的历史课有意思

老师课堂玩穿越。　钟欣　摄

　　历史人物上课堂？4月2日，四位“三国英雄”出现在四川西南航空职业学院历史课堂，让同学们大吃一惊。“哇，这是穿越了吗？”“是不是走错片场了？”据了解，这是该校的一堂历史课，老师们通过扮演历史人物，让同学们真切感受“三国那些事儿”。

　　上课铃声刚落，面如冠玉的“诸葛亮”摇着一把鹅毛扇款款走上讲台，原本寂静的课堂瞬间热闹起来，欢呼声、拍照声此起彼伏。除了“诸葛亮”，华冠丽服的“刘备”、威风凛凛的“关羽”、手提丈八蛇矛的“张飞”也一一亮相，在课堂上再现桃园三结义的历史场景。

　　“这样的历史课很有意思，情景再现地让我们了解了三国的那段历史。包括我在内的同学们都觉得这样的课堂氛围更吸引我们，也希望这样的课堂能越来越多。”该校学生杨雨虹上完课说道。

　　扮演诸葛亮的梁国辉老师告诉记者，这是他们几个老师共同的创意，希望给同学们带来一趟别开生面的历史课。“现在的小孩见得东西太多了，不创新很难吸引他们的注意力。这是我们的一次尝试，希望调动学生的气氛，让他们对历史产生好奇。”同时，在上课之前他们还在校园里进行了“路演”，吸引更多同学们去关注历史。

　　“为真实还原历史人物的面貌，我们提前一周就或租或买准备齐了人物所有装备，今天更是花了两个小时去化妆。”扮演关羽的历史老师陈小莲说道，“很多同学下课都来和我们合影，说明同学们还是喜欢这种方式，我们也会尝试更多的方式，不断创新课堂。”

编辑： 唐巧燕
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