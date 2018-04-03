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“星星的孩子”画作长春集中展示 呼吁更多关爱

2018-04-03 09:11 来源：中国新闻网
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　　娇艳的花朵、葱郁的树木、活灵活现的昆虫……被称为“星星的孩子”的自闭症儿童创作的这些画作2日在吉林长春被集中展示，引来众多市民入场参观。

　　2018年4月2日是第11个“世界自闭症日”。据《中国自闭症教育康复行业发展状况报告Ⅱ》估算，中国自闭症患病率约1%，自闭症人群超1000万，并以每年近20万的速度增长。

　　“我们为这些自闭症儿童举办了画展，他们也画出了非常精美的作品，这已经证明了他们的能力。”长春市二道区新智特殊儿童训练学校校长王义娜对记者说。

　　自闭症儿童就像天上的星星，活在自己的世界里，与外界沟通很少。王义娜表示，希望社会各界都能更加关注自闭症儿童的健康，让他们真正融入进社会。“只要有了良好的支持和关爱，无论是生活还是学习，他们都能做得更好。”

　　现场一排排作品生动地诠释了自闭症儿童对这个世界的理解。前来参加活动的自闭症儿童母亲杨维娜向记者表示，她带孩子来参加这个画展，就是想让各界人士更加了解自闭症儿童这个群体，进而给予孩子们更多宽容。“我希望我的孩子能够生活在阳光下。”

　　让人欣慰的是，近年来，长春各界对于自闭症儿童群体愈加关注。长春市慈善会副秘书长汤晓红表示，当地已经建有专为自闭症儿童提供康复费用支持的“星星天使”救助项目，现已援助了近千名患者。

　　“我们未来会继续加大对自闭症儿童康复项目的投入，同时也希望社会各界能够拿出更多的关爱，来关注这个群体。”汤晓红说。

编辑： 唐巧燕
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