高校教师课堂上展示“颈椎表情包” 解剖课成了斗图课

“聊天还在发‘笑哭’表情吗？这些表情包要收好啦！”四川农业大学2017级学生何文涛在空间里发了一条动态并配有一张图片，立即引来好友们的点赞。何文涛告诉记者，这张图片是他在上动物医学院的《动物解剖及组织胚胎学》课程时，看到ppt上展示的人类颈椎表情图，感到有趣而拍摄的。

“聊天还在发‘笑哭’表情吗？这些表情包要收好啦！”四川农业大学2017级学生何文涛在空间里发了一条动态并配有一张图片，立即引来好友们的点赞。何文涛告诉记者，这张图片是他在上动物医学院的《动物解剖及组织胚胎学》课程时，看到ppt上展示的人类颈椎表情图，感到有趣而拍摄的。

记者看到，在这张PPT上有四张图，分别是“寰椎的惊讶”“枢椎的憨笑”“第五颈椎的微笑”“第七颈椎的坏笑”。之所以会如此形容这几张图片，是因为图片中各个颈椎由于形状结构的不同，在视觉上呈现的效果就如同颈椎在做不同的表情。

当被问到为何用颈椎表情图为大家讲解时，该课程的授课老师黄超告诉记者，图片是从网络上搜集来的，是为了让课程内容通俗易懂。由于解剖学这门课是一门认知性的学科，涉及到很多的知识点以及很多专业的学术名称，而且很多知识点之间缺乏系统性，这导致同学们在记忆时较为困难。“通过形象有趣的图片进行教学可以加深学生的印象，也能活跃课堂气氛。人总是在比较开心的时候记忆更深刻。”

记者了解到，《动物解剖及组织胚胎学》课程分为理论课和实验课两个部分，通常是在理论课结束后再上实验课。这学期有180人修读这门课程，由于人数较多，无法在理论课上让每位同学都拿着标本研究，导致在理论课和实验课之间形成脱节。

为了使同学们更能掌握课程内容，尽量消除脱节，黄超常常在上网时，将与课程内容相关的有趣的图片和事例搜集起来，以教材内容为基础，将这些图片和事例与生活实际现象结合起来进行讲解。黄超表示：“单纯地想让大家记住几千个名词很难，我尽量在讲课时运用生活当中的例子，同学们对此印象深刻了，以后上实验课时就能与理论知识相衔接。”