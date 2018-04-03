安徽首例在校大学生捐献器官 最少可救治五人

“妈妈，我的脑动脉瘤破了，妈妈救我。”3月10日的上午，安徽大学21岁的大三学生刘锐(化名)给妈妈打完电话，便昏迷不醒，4月2日15时30分，刘锐在确认临床死亡后，接受了器官捐献手术。

“妈妈，我的脑动脉瘤破了，妈妈救我。”3月10日的上午，安徽大学21岁的大三学生刘锐(化名)给妈妈打完电话，便昏迷不醒，4月2日15时30分，刘锐在确认临床死亡后，接受了器官捐献手术。

记者从安徽省红十字会获悉，历年来安徽省共有器官捐献124例。在2018年，截至4月2日，器官捐献已有16例，刘锐作为安徽省首例在校捐献器官的大学生，捐献的肝脏、双肾及眼角膜最少可救治五人。

安徽医科大学第二附属医院医务部器官捐献协调员张明告诉记者，刘锐在3月10日上午昏迷后，由老师、同学送达医院，了解到病人有脑动脉瘤病史，便紧急送往了ICU病房。“因为病人颅内出血严重，医生实施了脑室穿刺引流手术，准备在病人病情稳定后再次进行手术，但后期病人恢复情况不乐观。”

原来，刘锐在2014年因头痛去医院检查时，被确诊为脑动脉瘤，但由于位置特殊，手术始终未做，在后期的复查中，脑动脉瘤又未被发现，当所有人都以为刘锐已经康复时，病情却突然恶化。

刘锐父亲表示，孩子出事后，他始终告诉自己要坚强，在ICU病房门口等待时，他看到了器官捐献的展板，由于孩子的病情始终没有好转，他于3月20日提出捐献孩子的器官，在医生的诊断下，发现刘锐的病情还未达到器官捐献标准。

4月1日晚，刘锐病情再次恶化，血压、心率急转直下，刘锐父亲和妻子便再次提出捐献器官，医院对患者病情进行了评估，确认已达到器官捐献标准。“这次捐献至少可以救五个人，我一直教育孩子要成为对社会有用的人，孩子如果有意识，他也会支持我的做法。”

4月2日，记者来到安徽医科大学第二附属医院ICU病房，刘锐的父母站在病房门口，母亲静静地擦拭眼泪，父亲则望着病房一言不发，刘锐的同学们也在病房外陪伴着他。就在中午，刘锐父母签署了器官捐献协议，同意将孩子的肝脏、双肾及眼角膜捐献，院方则第一时间将这一消息上传至器官捐献平台。

2日14时30分，刘锐父母进入ICU病房与孩子道别，母亲含着泪抚摸着刘锐的脸颊，用毛巾为他擦洗，父亲则站在床尾悄悄地抹去泪水。

记者从院方了解到，此次器官捐献手术共用时51分钟，在刘锐手术期间，大学辅导员汪老师告诉记者，在刘锐昏迷期间，他网购的考研书籍也到了，但如今他却用不上了。