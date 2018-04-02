新高考改革全面推进 各校自主招生政策有何特点？

自主招生在高考改革的进程中居于什么位置，对于建设“双一流”的中国高校来说又将发挥怎样的作用？今年，各校自主招生政策有何特点，释放了哪些信号，具有怎样的象征意义和导向作用？记者细致梳理，采访相关高校招办主任及有关专家，深入解析自主招生背后的逻辑链。

北京大学、清华大学、武汉大学等高校近日相继发布2018年自主招生简章及招生计划，面向全国自主选拔具有学科特长和创新潜质的优秀学生。

2018年的高考招生大幕正徐徐展开。今年，高考改革将全面推进，继去年上海、浙江两地高考招生制度改革平稳落地后，17省份将启动新高考改革；今年，“双一流”建设进入紧锣密鼓施工期，身处新时代，面向新目标，担负新任务，始于选才的人才培养必须迈出新步伐。

自主招生在高考改革的进程中居于什么位置，对于建设“双一流”的中国高校来说又将发挥怎样的作用？今年，各校自主招生政策有何特点，释放了哪些信号，具有怎样的象征意义和导向作用？记者细致梳理，采访相关高校招办主任及有关专家，深入解析自主招生背后的逻辑链。

政策基本平稳 测试时间仍在高考后

截至3月27日，教育部“阳光高考”网公布了2018年具有自主招生资格的90所高校名单，其中77所院校面向全国招生，13所院校针对本省市招生。

记者梳理发现，今年，北京大学自主招生政策与去年相比基本保持稳定，招生专业分普通类和医学类两个类别。普通类招生专业有理科试验班类/文科试验班类、数学类、物理学类、天文学等；医学类招生专业有临床医学(八年制本博连读)、临床医学(五年制)、基础医学(八年制本博连读)等。

从2017年起全面推行大类招生的清华大学，招生专业学科类型分别为理科类、文科类两大学科类型，包含建筑类、土木类、电子信息类、文理通识类、人文与社会类等专业类(方向)。其中，人文与社会类(经学方向)专业方向依然要求申请者受过较系统的蒙学教育，能背诵《三字经》《百家姓》；有较好的经学基础，能背诵“四书”以及《周易》《诗经》中的一种；有初步的文字学基础，学习过《说文解字》，能用篆书默写540部首，能简单讲解“六书”。

2018年，中国人民大学自主招生计划招收142人，专业设置为人文科学试验班、理科试验班(信息与数学)等4个专业大类。北京师范大学计划招收124人，包括“引领计划”和“攀登计划”。北京航空航天大学今年有7个专业类别参加自主招生，合计招生人数上限为200人。虽然北大、清华都没有公布具体招生人数，但均强调“宁缺毋滥”。

记者发现，大部分学校对通过自主招生认定的考生将依然采取降分录取优惠。北京大学降分20分至60分的录取优惠，对部分优秀学生可“降至一本线录取”，清华大学的优惠降分一般为10~60分。中国人民大学将自主招生优惠分为两类，人文拔尖人才资格生降60分录取，理科试验班(信息与数学)降60分录取，或降至一本线录取。

对于高考改革试点省份的考生，部分高校也推出了相应的针对性政策。如对外经济贸易大学对于浙江和上海考生优惠分数为自主招生最低录取控制参考线上20分，对江苏省考生选测科目等级要求为：AB 。此外，按照2018年自主招生时间表，各校自主招生测试时间仍然安排在高考后。