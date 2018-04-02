留学海外面对各种压力 怎样解好心理健康这道题？

近年来，海外学子因心理问题不能及时疏导而造成的悲剧时有发生，留学生心理健康问题浮出水面。

在刚刚落幕的第二十三届中国国际教育巡回展（北京）上，新增设的留学心理测评区引起众多学子和家长的关注。近年来，海外学子因心理问题不能及时疏导而造成的悲剧时有发生，留学生心理健康问题浮出水面。

行前测试了解自己

“我的神经质分数（人格特质测试）比你的高呢！”中国国际教育巡回展北京站现场，两名做完平安留学适应力测试的准留学生兴奋地比较着测评报告。一旁的北京大学-清华大学心理学系出国留学人员心理健康支持系统项目组秘书长李同归解释道：“这个测评报告中分数的高低没有好坏之分，只是预测学生在留学环境下的优势和劣势。”

对海外学子来说，语言障碍、学业负担、社交压力、现实困难、文化冲突等因素影响着他们的心理状态，冲击着他们的心理舒适区。相关留学专家表示，对于这点，学子不必过于紧张，因为不适应是常态，重要的是了解自己，积极调整心态，努力适应新的环境。

北京大学-清华大学心理学系出国留学人员心理健康支持系统项目组工作人员认为，留学前进行心理状况的测试、评估，能帮助学子更加全面地认识自己，了解优劣势，以评估自己的心理状态，为更好地适应海外生活做好准备。

除了对自己有一个准确的认知和定位，学子还需学会从内外部寻求适应途径。一方面外在的行为可以改变内心的认知，比如有规律地运动锻炼就是很好的解压方法；另一方面，心理上的问题多来自于对自己的内在认知，准留学生对于自我评价、留学海外的认识等问题的思考，可以缓解心理压力。