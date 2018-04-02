高价“名师班”内容全跑偏 交钱易退钱难选择需谨慎

宣传上说是名师授课，但实际上教师不仅谈不上名师，而且还频繁更换，上课内容也一直跑偏。为此，下沙的张同学要求培训机构退还自己刚交的一万多元学费。然而，对方却迟迟不肯退钱，直到市场监管部门介入，张同学才拿回了部分退款。

宣传上说是名师授课，但实际上教师不仅谈不上名师，而且还频繁更换，上课内容也一直跑偏。为此，下沙的张同学要求培训机构退还自己刚交的一万多元学费。然而，对方却迟迟不肯退钱，直到市场监管部门介入，张同学才拿回了部分退款。

这里，要提醒家长和学生：培训班交钱容易退钱难，大家在选择时要谨慎，以免自身权益受损。

本想靠培训班来给考试押题

结果上课内容完全跑偏

张同学是下沙某高校外语专业的学生，最近需要进行等级考试。“我怕通不过，就想去报个培训班提高一下自己。”张同学说，他到下沙一家外语培训机构咨询时，该机构相关人员向他保证，其所咨询的课程全部由名师授课。“那天，里面的工作人员还带我参观了一下，我还看到有些班级在上课，看起来不错，便当场下了单。”当天，张同学一次性支付全部学费13000元，双方还签订了一份合同。

然而开课后，张同学发现实际上课的情况根本与当初承诺的不符。“第一节课和第二节课是个女老师来上的，到了第三节课，换成了一个男老师。而且这些老师的水平也不高，讲的内容也都和考级无关。”张同学说：“我本来报读这个培训班，就是希望让名师来帮我押押题，既然这样，我还不如自己在学校自习呢。”

张同学觉得，上课的老师根本算不上名师，这与之前培训机构宣传的内容存在差距。为此，张同学在开课后的一个星期，拿着发票要求对方退还全部培训费用。但是，培训机构的工作人员却以张同学过了试听期为由，拒绝退费。眼看着时间一天天过去，张同学急了，自己又协商不好，不得不向白杨市场监管所求助。