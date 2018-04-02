南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

高价“名师班”内容全跑偏 交钱易退钱难选择需谨慎

2018-04-02 08:53 来源：中国新闻网
字号减小 字号增大

　　宣传上说是名师授课，但实际上教师不仅谈不上名师，而且还频繁更换，上课内容也一直跑偏。为此，下沙的张同学要求培训机构退还自己刚交的一万多元学费。然而，对方却迟迟不肯退钱，直到市场监管部门介入，张同学才拿回了部分退款。

　　这里，要提醒家长和学生：培训班交钱容易退钱难，大家在选择时要谨慎，以免自身权益受损。

　　本想靠培训班来给考试押题

　　结果上课内容完全跑偏

　　张同学是下沙某高校外语专业的学生，最近需要进行等级考试。“我怕通不过，就想去报个培训班提高一下自己。”张同学说，他到下沙一家外语培训机构咨询时，该机构相关人员向他保证，其所咨询的课程全部由名师授课。“那天，里面的工作人员还带我参观了一下，我还看到有些班级在上课，看起来不错，便当场下了单。”当天，张同学一次性支付全部学费13000元，双方还签订了一份合同。

　　然而开课后，张同学发现实际上课的情况根本与当初承诺的不符。“第一节课和第二节课是个女老师来上的，到了第三节课，换成了一个男老师。而且这些老师的水平也不高，讲的内容也都和考级无关。”张同学说：“我本来报读这个培训班，就是希望让名师来帮我押押题，既然这样，我还不如自己在学校自习呢。”

　　张同学觉得，上课的老师根本算不上名师，这与之前培训机构宣传的内容存在差距。为此，张同学在开课后的一个星期，拿着发票要求对方退还全部培训费用。但是，培训机构的工作人员却以张同学过了试听期为由，拒绝退费。眼看着时间一天天过去，张同学急了，自己又协商不好，不得不向白杨市场监管所求助。

编辑： 唐巧燕
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
全国首张环保税税票在上海开出 纳税人可在…
中国对原产于美国部分进口商品中止关税减…
《厉害了，我的国》掀观影热潮，新主流电…
数字经济指数排名全国第一 融合创新看广东…
机构改革挂牌倒计时 关乎6亿人的这个新部…
养老金调整机制确立 更大规模资金入市或成…
广深港高铁香港段开始试运行 计划年内开通…
全面深化改革有哪些亮点？ 解码税改关键词…
广州全面取消互助献血，专家呼吁无偿献血_…
人民币升值创2015年汇改以来新高 对民众有…
推荐

广东高铁最新票价！到你家能省多少？

中国与葡萄牙语国家最高法院院长会议宣传网页正式上线！

广东省监委成立后，第一个公布被查的厅官是他！

6000元机票退票费9000元，携程CEO专程赴粤鞠躬道歉！

7岁小女孩胸部发育，吃药都压不下去！医生问：跳不跳拉丁舞？

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235