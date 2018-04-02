高职单招：日渐火热 喜中有忧

眼下，各省高职单招正在火热进行中。在高职单招进行的第11个年头，高职单招形势如何？又有哪些瓶颈？近日，中国青年报·中青在线记者向多省考生、老师、招生人员等进行了了解。

选学校、报志愿，最近湖南高三考生谭雨晴正在为今年的高职院校单独招生（以下简称“高职单招”）考试做准备。

在学习成绩并不太理想的谭雨晴看来，此次高职单招考试是她的“一次机会”，一次迈进高校学习的机会。

眼下，各省高职单招正在火热进行中。在高职单招进行的第11个年头，高职单招形势如何？又有哪些瓶颈？近日，中国青年报·中青在线记者向多省考生、老师、招生人员等进行了了解。

单招成高职招生重要渠道

高职单招，也称高职分类考试、提前考试等，是除统一招生考试，考生进入高职院校的另一途径。值得注意的是，通过单招被录取的考生与参加高考被录取的考生并无区别，可享受同等待遇。

2007年是高职单招元年，教育部批准在江苏、浙江、湖南、广东等4省共计8所国家示范性高职院校率先进行单独招生试点。11年间，单独招生试点院校逐步由国家示范性高职院校扩权到国家骨干高职院校、各省级示范性高职院校、国家高等职业教育综合改革试验区内高职院校。

南京交通职业技术学院招生就业处处长耿巍认为，高职单招其实是国家高考制度改革的一部分，“类似于本科的自主招生，提高了一部分学校的自主选拔权，让学校通过不同的方式去选拔适合自己的学生，同时也给了学生更多的选择权，在职业技能方面有意愿或动手能力较强但没太大把握考上本科的学生，可以不通过高考，而通过高职单招考试进入学校。”

《教育部关于做好2017年普通高校招生工作的通知》中曾明确提出，进一步扩大高职分类考试录取的比例，使分类考试录取成为高职院校招生主要渠道。

芜湖职业技术学院招生就业处副处长王伟介绍，2012~2015年安徽高职院校单独招生改为自主招生，省内除了个别院校，基本都加入单独招生，并且各院校的自主招生计划逐步增加到各院校招生总计划的50%。

承德石油高等专科学校党委书记王纪安记得，2008年该校试水单招时，计划招生名额仅100人，报考人数达1300人，时至去年，该校通过单招录取的人数已达1354人，占总录取人数的31.7%，今年单招投放的招生计划则达总计划录取名额的60%。“2015年通过分类考试录取的学生占河北高职院校招生总数的一半左右。”在他看来，“单招与统招两个渠道招生数量差不多了，学生上学机会也大大提升了。”