在美国当交换生是一种怎样的体验？

广州市育才实验香江中学国际部在华南地区率先引进AP顶石课程，举行国际教育研讨会，学生对话美国校长。

3月28日，来自美国佛蒙特州的教育局领导和美国校长团队一行7人，齐聚广州市育才实验香江中学国际部，共同探讨国际教育前景。今年初，广州市育才实验香江国际高中通过美国大学理事会审批，率先成为华南地区开设AP顶石课程(AP Capstone)的学校。

“在美国当交换生变得更开朗”

在交流会上，除了校长们，还有十几位曾经在美国高中做过交换生的国际部的学生。围绕如何拓宽国际视野，国际文化交流给孩子带来何种影响和体验等问题进行交流。有美国校长表示，国际教育能让孩子深刻理解国际文化，加强世界各国的友好关系，让学生在不同国家不同文化的碰撞中，更好地理解各地的异同，能深刻发现自己，了解他人。

来自国际部的学生小钟称，自己曾经是一名内向的孩子，但在国外当交换生半年后，感觉自己开朗了很多。“我读的美国高中是一所艺术特色学校，学校实行选课制，可以选自己有兴趣的科目，而且每天都有体育运动，一个月换一种运动，大家在一起玩，很开心。”

学生小苏则告诉自己，自从出去当交换生后，不再担心开口说英语了，回到国内跟同期的学霸相比，自己的英语口语明显流畅很多。“在国外，我最喜欢上的一节课是木工课，因为它非常特别。现在电脑上设计图纸，跟老师共同讨论纠正一些偏差，再根据电脑设计的图案，动手把木头的形状打造出来。”小苏说，这样的课程体验让她非常难忘，在国内几乎不敢想象，学生可以接触到这么多木工制作的工具。由于这样的交换生体验，坚定了她出国留学的决心，目前还是高三的她，已经收到了好几封来自美国前50名大学的OFFER。

“老师会认识所有的学生”

美国校长们也谈了自己对国际教育的理解。他们认为，不同的文化交流更有利于个人的成长，是个人成长过程中一笔很宝贵的财富。“我们的学校远离大城市的繁华，但有一种不可多得的田园风光，是一个适宜读书、适宜思考的地方。”一位美国校长提到，学校周边的牛、羊、鸟、各种植被等资源都很丰富，人与人之间的交流也很真挚单纯。

针对家长关心的孩子在外面的安全问题，这位校长也给了一颗“定心丸”，她称：“在学校里，几乎没有陌生人，师生之间、学生与学生之间，彼此都很熟悉，见面都会打招呼，课余经常会一起参与社团活动和体育运动。老师会认识所有的学生，每天就像家人一样的相处，对于学生的安全问题，其实家长不必太担心。”

据悉，今年初，广州市育才实验香江国际高中通过美国大学理事会审批，率先成为华南地区开设AP顶石课程(AP Capstone)的学校。根据美国大学理事会网站公布，至2017年底，在中国内地地区获得授权开设AP顶石课程的国际学校只有6所，分别位于北京、上海、成都、青岛。由于在香江中学之前，中国内地地区开设AP顶石课程的国际学校只招收外籍学生，因此香江中学还是中国内地地区率先接收中国内地学生就读该课程的学校。