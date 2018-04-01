“简历门诊”圈粉 求职留QQ邮箱或让人反感

一份好简历会让人眼前一亮，而一份糟糕简历的命运无疑是石沉大海。

这所学校开设“简历门诊”“圈粉”无数。

简历，在求职过程中是第一块敲门砖。一份好简历会让人眼前一亮，而一份糟糕简历的命运无疑是石沉大海。

这学期，重庆第二师范学院开起了“简历门诊”，为即将毕业求职的大学生面对面把脉简历中的“隐疾”。简历门诊3月9日正式开始坐诊，每周五下午两点至四点开门。

截至上周五，除了前来问诊的同学，“简历门诊”在网上也“圈粉”无数。

她的求职简历为何被建议删除籍贯？

因为有些单位会担心你是外地人

学前教育学院3+2大专二年级学生张曼上周五拿着自己的简历来问诊。

坐诊的小专家是文学与传媒学院大三学生柳茜和美术学院大三学生王斌。

张曼今年即将专科毕业，她既想专升本，又想找一份不错的工作。张曼把自己写的简历拿给柳茜和王斌看，“学长、学姐，你们看还行吧。”

柳茜拿着简历，简单浏览了一下，指出这份简历最大的亮点是“最美证件照”：“这张照片让你的简历增色不少。这将给用人单位留下很好的第一印象。女孩子要穿衬衣、梳马尾，化点淡妆，用蓝底的登记照。男孩子要穿正装，也可化点淡妆，显得精神、皮肤好。”

但这份简历也有不少的“隐疾”。

柳茜问：“你是想在重庆主城区工作吗？”

张曼点点头。

“那我建议你把籍贯、住址删了。”柳茜说，这是一大“隐患”，有些用人单位会担心你是外地人，可能工作不安心，不能给自己增分的，不必要的内容可以不要。

王斌看后说，排版有点问题，简历最好不要双面呈现。最好不要留QQ邮箱，因为也许你个性化的昵称，会让用人单位“反感”。