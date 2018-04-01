中小学生课外“坑班”“点招”何时休

课外培训班收费不菲。以儿童英语为例，大多数课外班的学费在一年1万多元左右，奥数等培训班收费则在数百元一节课。但是，家长们可能还不知道，这些培训班可能是“三无”学校。

今年2月26日，教育部、民政部、人社部、原工商总局办公厅联合印发了一份重磅文件——《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》，明确将针对面向中小学生开展学科类培训及竞赛活动的培训机构实行严格规范和整顿。近日，很多读者来信反映，这个通知下得好，中小学生课外班真该整治了。

那么，这个近万亿元规模的市场即在“规范化”洗礼中，那些“坑班”“点招”真的会彻底消失吗？请看记者的调查。

课外班，已经是中小学生的标配，哪家孩子不上学而思，家长恐怕都不好意思。中国教育学会发布的《中国辅导教育行业及辅导机构教师现状调查报告》显示，2016年我国现有中小学生1.8亿人，中小学课外辅导学生超过1.37亿人次，市场规模超过8000亿元。

收费上万元的培训班可能是三无学校？

课外培训班收费不菲。以儿童英语为例，大多数课外班的学费在一年1万多元左右，奥数等培训班收费则在数百元一节课。但是，家长们可能还不知道，这些培训班可能是“三无”学校。

据记者了解，目前市场上的培训机构主要有三类，一类是在教育主管部门登记并获得办学许可证，同时在工商部门办理了营业执照的机构；一类是只有营业执照、以教育咨询为名的公司；还有一类是在人社部门登记的培训机构。此外，另有一些无证无照的黑机构。

记者在采访中还发现，大部分家长在选择培训班时没有了解其相关资质，只是根据培训班名气、朋友推荐等因素，选择所谓的“名师”“名校”。

出现这一情况，主要是因为之前《民办教育促进法》规定：“在工商行政管理部门登记注册的经营性民办培训机构管理办法，由国务院另行规定。”因此，大多数校外培训机构只在工商部门登记，没有拿到办学许可证，哪怕是大型的教育培训机构，也只是在属地教育部门备案登记，事实上处于工商、教育部门都不管的灰色地带。

新修订的《民办教育促进法》于2017年9月1日正式实施，明确了教育培训机构同时受教育局和工商局监管，而且必须取得办学许可证。

这意味着校外教育培训机构不能再简单注册成教育咨询公司或教育科技公司，民办机构应先向教育局申请办学许可证，取得办学许可证后，营利性机构向工商局申请登记为公司，非营利性机构向民政局申请登记为民办非企业法人。

以法律为基础，教育部基础司司长吕玉刚表示，这次整顿的重点之一就是这些有安全隐患、无办学资质的培训机构。对存在重大安全隐患的校外培训机构要立即停办整改；对未取得办学许可证也未取得营业执照(事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书)，但具备办理证照条件的校外培训机构，要指导其依法依规办理相关证照；对不符合办理证照条件的，要依法依规责令其停止办学并妥善处置；对虽领取了营业执照，但尚未取得办学许可证的校外培训机构，具备办证条件的，要指导其办证；对不具备办证条件的，要责令其在经营(业务)范围内开展业务，不得再举办面向中小学生的培训。