29岁大男孩 当起320名孩子的“大家长”

日前，浙江金融职业学院开展了一场全校爱心募捐活动，筹集募捐了许多衣物和学习用品，这些物品将全部悉数捐赠给新疆墨玉当地幼儿园的孩子们。 这场募捐其实是一场帮助校友的活动。

日前，浙江金融职业学院开展了一场全校爱心募捐活动，筹集募捐了许多衣物和学习用品，这些物品将全部悉数捐赠给新疆墨玉当地幼儿园的孩子们。

这场募捐其实是一场帮助校友的活动。浙江金融职业学院2013届校友田振华，现任新疆墨玉县扎瓦镇幼儿园园长。去年开始，这位29岁的大男孩不顾当地艰苦的外部环境，坚持担任起320名孩子的“大家长”。

田振华出身于西北甘肃一个贫寒家庭，经过黄河的洗礼，他早早地养成了吃苦耐劳的性子。两次高考失利，恰逢父亲又罹患癌症，田振华为了弥补心中的遗憾，在浙江金融职业学院读大一时，就参加了高等教育自学考试。四年来历经20多次考试，最终获得了浙江工商大学行政管理学本科文凭。

据田振华回忆，三年的浙金院生活，使他的性格和心态发生了较大改变，通过积极参加学校各种活动，他从原来性格内向、不敢当众发言逐步转变为敢于并愿意尝试各种新鲜事物。

支教前，田振华也有过工作经历，“我换过6份工作，做过驻4s店的保险顾问、做过信贷经理、也经历了一段时间的汽车审计监管类工作。刚好去年8月看到了新疆和田在招老师，就想把握住这样一个去西部支教的机会。”田振华说，从毕业到现在，一路走来虽然历经了各种曲折，但执着的他却无惧困难，勇往前行，最终他选择了千里迢迢来到新疆和田做了一名幼儿园汉语老师。

田振华透露，他所在的新疆墨玉县教学条件较为落后，教师资源也是供不应求。“我会一直做下去。看着孩子们在课堂上咿咿呀呀学习，是我最幸福的时刻。这里条件艰苦，在寒冬时节，孩子们衣衫单薄，让人心疼，但他们仍然积极生活，渴望学习，想要到外面的世界看一看。他们永远是我割舍不下的牵挂。”

“我们会将这个活动一直办下去，持续关注和帮助孩子们。通过这个活动，我们也希望培养大学生的责任心和善心，学会感恩，传递爱心火炬，为祖国的教育事业奉献自己的点滴力量。” 活动发起人浙金院工商管理学院党总支书记、副院长王瑾如是说。