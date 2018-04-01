该休息却在工作 你所在的企业有“加班文化”吗

有的上班族在该休息的时间依然在工作，更有企业将加班文化作为企业文化的一部分，鼓励员工加班。

加班在当下职场非常常见。有的上班族在该休息的时间依然在工作，更有企业将加班文化作为企业文化的一部分，鼓励员工加班。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对1980名上班族进行的一项调查显示，50.7%的受访者称所在企业有“加班文化”。53.0%的受访者认为过度加班损害员工身心健康，不利于企业长远发展，44.1%的受访者认为过度加班会降低工作效率，让员工患上“拖延症”。58.8%的受访者建议企业进行科学工作统筹、人员分工和流程规划，44.6%的受访者建议企业建立健全工时协商机制。

46.6%受访者加班是因为要完成超负荷任务量

刘佳亮（化名）在北京一家公司做程序员，有时候一周五天工作日，每天都会加班。他对记者说，在公司，加班没有加班费，但有时候加班的项目会有提成。

就职于深圳某互联网公司的徐惠（化名）平时偶尔会加班。据她介绍，公司每个部门的加班情况不同，她所在的部门不是公司的核心部门，而且自己做事效率比较高，所以加班的情况比较少。但有的部门工作量超负荷，事情做不完，就只能加班完成。“比如我们公司做产品的同事就会比较辛苦，因为出新产品的频率太高了，每个产品都需要多方面跟进，加班是常态。有一个同事去年5天的年假都没有休完，因为请一天假要用好多时间来补上休假期间的工作，还不如不请假”。

调查显示，48.4%的受访者每周至少加班一次，其中19.4%的受访者每周加班两三次，5.2%的受访者几乎天天加班。44.7%的受访者每月加班一两次，仅5.5%的受访者从不加班。46.6%的受访者加班大多是被迫，33.6%的受访者加班大多是出于自愿，19.8%的受访者表示说不好。

福建省某县级公安局基层公务员吴杰（化名）说，派出所有突发任务的话会加班，没有的话一般不加班，具体要看个人所在部门和在部门里负责的工作。“我自己的工作强度相当大，经常加班。比如我和一个同事曾负责为每家每户贴二维码门牌，那段时间就要天天加班”。

关于加班的原因，调查显示，46.6%的受访者是因为要完成超负荷的任务量，40.5%的受访者表示加班时长是绩效考核的指标之一，36.9%的受访者是由于经济压力大，想多挣加班费，28.8%的受访者是因为有职业晋升压力，为了给领导留下好印象，24.3%的受访者是为了更好地完成工作，主动加班。

调查中，50.7%的受访者称所在的企业有“加班文化”，30.5%的受访者觉得没有，18.9%的受访者表示不好说。

北京师范大学劳动力市场研究中心主任赖德胜表示，国家对劳动者工作时间有明确的规定，但现在加班现象很严重。“一方面可能是企业给的工资比较低，很多员工靠加班拿加班费，这个现象在制造业比较多，比如很多农民工如果不拿加班费，工资就很低。另一方面，有的企业不给加班费，但是企业里已经形成了‘加班文化’，特别是在创业时期”。