重复体检这件事，你求职的时候有没有遇到?

如今，一些用人单位在面试之前就要求应聘者体检。近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2005名受访者进行的一项调查显示，61.4%的受访者在求职过程中经历过重复体检，74.3%的受访者认为招聘中重复体检的现象普遍存在。

如今，一些用人单位在面试之前就要求应聘者体检。很多应届毕业生在考研求职的过程中，往往会经历短时间内多次体检的情况。有网友说，一家单位还没面试成功，自己就先为体检抽了四五管血。

近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2005名受访者进行的一项调查显示，61.4%的受访者在求职过程中经历过重复体检，74.3%的受访者认为招聘中重复体检的现象普遍存在，75.7%的受访者希望减少求职过程中的重复体检，71.3%的受访者期待由具有公信力的机构出具健康证明，有效期限内不用参加体检。

75.4%受访者遇到过先体检后面试的情况

张辽（化名）在北京某事业单位工作，去年在应聘另一家单位时遇到了先体检后面试的情况。“通过笔试考核后，我被要求到指定医院体检，第二天再面试。面试的录用比例是1∶5，但进入面试的5个人都要参加体检。我后来没有通过面试，包括我在内的4个人都白体检了”。

去年毕业的王晶在求职过程中也进行了3次体检，她的一个同学在求职时体检了4次。王晶认为重复体检的情况很普遍。“我这3次体检都是要去公司指定的体检中心进行。最让我费解的是，我参加了一个集团的两个子公司的招聘，但是两个公司相互之间不承认体检结果”。

调查显示，61.4%的受访者在求职过程中经历了重复体检，其中50.8%的受访者体检了2～3次，9.6%的受访者体检了4～5次，1.0%的受访者体检了6次及以上。仅38.7%的受访者只体检了1次。75.4%的受访者在求职中遇到过先体检后面试的情况，74.3%的受访者觉得招聘过程中重复体检的情况普遍。

北京某高校应届毕业生陆雨（化名）即将参加老家的一项人才引进计划，她被要求先体检，再参加后续考核。“找工作本身就需要花费很多精力，要参加不同单位的体检就更折腾了。”陆雨抱怨道。

张辽说，去年上半年求职过程中，他一共做了3次体检。“据我了解，有的同学毕业季参加考研复试、考教师资格证，也会有体检，这样算下来半年内会体检很多次”。