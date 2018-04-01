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教育部发文加快治理校外培训 不搞“一刀切”

2018-04-01 06:29 来源：新华网
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　　教育部办公厅近日印发《关于加快推进校外培训机构专项治理工作的通知》，《通知》强调，要准确把握政策界限，结合本地实际，认真完善审核标准，突出治理重点，不搞“一刀切”。不能因为开展专项治理影响正常的校外培训机构审批、登记、培训等工作。

　　《通知》明确了4个方面的具体要求。

　　一要抓紧明确责任。各级教育行政部门要按照通知要求，迅速明确负责专项治理工作的负责人、具体职能处室（科室）及具体工作人员。教育行政部门要发挥好牵头作用，积极会同本地民政、人社、工商（市场监管）、公安、城管等部门联合建立工作机构，健全协同机制，落实部门责任，确保专项治理工作有人管、有人抓。要积极协调争取同级教育纪检监察部门参与专项治理。

　　二要尽快出台方案。各地要紧紧围绕专项治理工作任务要求，针对通知中指出的“存在安全隐患、证照不全、强化应试、培训结果与招生入学挂钩、非零起点教学、教师课上不讲课后到培训机构讲”等方面问题，逐项分析研究，尽快制定有针对性的工作方案。工作方案要明确时间表、路线图、任务书、责任人，完善相应的工作举措。要明确治理工作举报热线，主动接受群众监督。各省工作方案要在4月中旬前向社会公布。

　　三要迅速组织摸排。要通过社区走访调研、中小学生和家长问卷调查、培训机构申报等多种途径，立即对辖区内校外培训机构进行全面摸排，分门别类逐一建立工作台账，严格审核分析，区别不同情况，逐一进行整改落实，该办理证照的依法依规办理，该停业的必须停业，该吊销证照的坚决吊销证照，摸排情况和整改落实结果要向社会公开，接受社会监督。

　　四要准确把握政策。各地要认真学习领会四部门关于开展专项治理工作的通知精神，准确把握政策界限，结合本地实际，认真完善审核标准，突出治理重点，不搞“一刀切”。对培养学生兴趣、发展学生特长、发展素质教育、培训行为规范、手续完备的校外培训机构，要鼓励支持其发展，不能因为开展专项治理影响正常的校外培训机构审批、登记、培训等工作。

编辑： 唐巧燕
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