今年广东学生资助工作从这8个方面发力

贯彻新思想，开创新局面！今年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年。

党的十九大报告强调要“健全学生资助制度”，习近平总书记指出，保障贫困地区办学经费，健全家庭困难学生资助体系。要推进教育精准脱贫，重点帮助贫困人口子女接受教育，阻断贫困代际传递，让每一个孩子都对自己有信心、对未来有希望。

贯彻新思想，开创新局面！今年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，是教育系统实施“奋进之笔”的进取之年。

3月30日，2018年广东省学生资助工作会议召开。省委教育工委委员，省教育厅党组成员、副厅长朱超华出席会议并讲话，各地级市教育局、各普通高校分管学生资助工作领导和资助工作负责人参加了会议。

朱超华总结了我省2017年学生资助工作，分析了当前形势，并部署了2018年学生资助工作。2017年我省在不断完善学生资助政策体系、健全资助工作制度、加强资助规范管理、扩大资助政策宣传、实现精准资助和助力精准扶贫、强化资助育人成效等方面取得显著成效。

朱超华要求，2018年广东省学生资助工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的十九大精神，健全学生资助制度，大力推进精准资助和资助育人，着力解决好学生资助工作中存在的不平衡和不充分问题，推动学生资助工作迈上新台阶，开创我省学生资助工作新局面。

朱超华指出，全省学生资助工作者要把思想和认识统一到党的十九大精神和习近平总书记重要指示上来，充分认识到学生资助工作是一项长期的重要的工作，进一步增强做好学生资助工作的使命感、责任感、紧迫感，在政策制定、资金安排、管理力量配置等方面，突出学生资助、保障学生资助。2018年广东将从学习贯彻十九大精神、推动完善资助政策、推进实现精准资助、发挥资助育人功能、加大政策成效宣传、提高规范化水平、加快信息系统应用、加强队伍建设八个方面发力。

会上，汕头市教育局、韶关市教育局、汕尾陆丰市教育局、华南师范大学、广东工业大学、广州医科大学、广东农工商职业技术学院、华南农业大学珠江学院，结合本地本校实际，分别从建档立卡学生补助政策落实、资助育人模式探索、资助政策宣传服务、规范管理、百佳单位典型工作经验介绍等方面进行了发言。

会议当天，还举行了“广东省首届百佳学生资助工作单位典型”、“广东省首届百佳学生资助工作者典型”代表颁奖仪式。

（来源：广东省教育厅）