今年中大华工自主招生700人

近日，中山大学、华南理工大学分别公布了2018年自主招生简章，两校以不超过年度本科招生计划总数的5%，共计划招收700名高中毕业生。

高校自主招生选拔学科特长突出、素质潜质优秀的人才，是普通高考的有效补充。近日，中山大学、华南理工大学分别公布了2018年自主招生简章，两校以不超过年度本科招生计划总数的5%，共计划招收700名高中毕业生。

选拔有限制性条件理工医科类专业占近七成

根据公布的简章，中大拟招收6大学科385人，华工招收315人。

两所高校在选拔条件方面基本一致，都要求申请的学生在学科竞赛、研究实践、才能禀赋等某个方面具有突出表现，如果有发明专利、论文或著作，则可以成为“加分”项目。

报考学生高中阶段在全国中学生五项学科竞赛获奖，成为两校自主招生的限制性条件，如中大要求省级赛区（联赛）中获得一等奖以上，华工要求二等奖及以上。

此外，华南理工大学还将参考高中阶段成绩，要求学生高中阶段各科期末考试成绩，累计五次达到总分85%及以上。

在两所高校自主招生的学科中，有不少热门领域值得关注。记者统计，两校招收的700个计划数中，理工和医科类有488个，占比接近70%。其中，中山大学去年复办土木工程学院将招收土木工程专业学生，还有航空航天工程、生物医学工程、环境科学与工程和电子信息等工科专业，适应经济社会发展趋势，都在招生之列。华工的招生更显理工科特色，315个招生专业中有238个理工和医科类。其中，材料科学与工程、光电信息科学与工程、食品科学与工程等处于科研和产业前沿的“新工科”专业都参与自主招生。此外，该校成立不久的医学院招收医学影像学专业学生，培养医工结合人才。

“三观”理解入题考查学科特长和创新潜质

两校公布的简章都对测试内容和形式作了规定。今年通过中山大学自主招生初审的学生，将按照志愿优先的原则，分为人文社科类、社会科学类、经济管理类、理工类、信息科学类、医药类6个学科大类进行考核。

中大有关负责人介绍，该校自主招生以小组考核的方式进行，每组由至少5名专家进行小组面试。主要考查学生在相关学科大类的学科特长和创新潜质，同时加强对学生理想信念、思想品德、诚实守信、遵纪守法等方面考核。

华南理工大学测试形式包括笔试、面试和身体条件专业受限测试。笔试主要考察学生基础知识的广度、学科特长的深度、对“三观”的理解等，为100道不定项选择题，文、理两个学科有两套测试题；面试主要考察学生具有的学科特长、创新潜力和工程实践能力；身体条件专业受限测试则考察学生是否色盲色弱，该测试结果仅作为专业安排的参考，不计入总分。

作为深化高等学校录取制度改革的一项举措，中大、华工的自主招生工作已经开展多年，受到考生的关注。获得两校自主招生入选资格的考生，参加普通高考可获得降分录取等优惠政策。

其中，中大入选学生高考成绩达到该校在其所在省份模拟投档线下20分以内，且不低于一本控制线，录取至已认定的专业（类）。考核中不少于80%的专家认定为“优秀”的入选学生，高考成绩可降至其所在省份一本控制线（最低录取控制参考线），并录取至已认定的专业（类）。

通过华南理工大学的自主招生测试总成绩，前10%考生可在最低录取控制参考分数线（普通一本控制线）基础上最高优惠50分，其他考生按照地域不同，可优惠10—45分。

■报考提示

报考中大的学生，4月10日前在自主招生报名系统（http：//gaokao.chsi.com.cn/zzbm）注册并登录，按网上要求准确、完整地填写申请表，上传相关证明材料扫描件，下载打印申请表，经中学审核盖章、个人签名后扫描上传申请表，确认报考志愿。

华工自主招生报名时间为3月26日10∶00—4月9日23∶59，同样登录http：//gaokao.chsi.com.cn/zzbm按要求注册，填写个人基本信息，添加院校志愿。