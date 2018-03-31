霍伟东：从严治校从禁止课堂玩手机抓起

当今时代，手机已经全时空渗透到我们每一个人的生活，对于许多高校来说，课堂玩手机的情况愈演愈烈。学生手机不离手，上课也“低头”成为了许多高校关注的问题

当今时代，手机已经全时空渗透到我们每一个人的生活，对于许多高校来说，课堂玩手机的情况愈演愈烈。学生手机不离手，上课也“低头”成为了许多高校关注的问题。

学期伊始，北京吉利学院校长霍伟东采取超常规举措，严禁学生课堂玩手机。学校给每个学生发放手机存放袋，除老师允许和要求课堂合理使用手机外，学生在上课前必须将手机关机或静音存放在手机袋，否则视为违纪处理。学校还坚持邀请每个被查出课堂玩手机等违纪学生的家长来校共商学生教育大计，学校给来校的家长报销单程硬座车票。

据了解，该校为了降低学生对学校禁止课堂玩手机的抵触情绪，去年底，在全校师生中开展了“从严治校从细节抓起，禁止课堂玩手机”大讨论，同时学校也给学生家长发了一封信，告知学校将整顿学风教风校风的计划与决心。

通过持续不懈的狠抓禁止课堂玩手机，学生课堂玩手机的现象已经得到基本扭转，课堂秩序和学习氛围发生了明显改变。

让学生动起来，摆脱“手机控”

除了禁止学生玩手机，更要培养学生的爱好和良好的生活习惯。该校一方面要求老师要进一步提高教学能力与水平，改进教学方法，活跃课堂气氛，对学生更有吸引力。另一方面学校正在采取一系列措施充实学生的课余文化生活。

学校开展了丰富多彩的文化活动，如图书馆开展读书大赛、评选最美读书人活动，学校鼓励每个学生每周要到图书馆借阅一本书，以此培养引导学生养成良好的读书习惯。

在课余时间，学校要让学生动起来，鼓励每个学生一学期达到跑步、快走200公里的运动量目标，为学生营造体育运动氛围。

整治学风教风校风是为了学校长远发展打牢根基

“万丈高楼平地起。校长霍伟东表示，要从学风教风校风抓起，打牢基础才能上得更高。课堂玩手机已经成为影响高校校风的顽疾。要从治理这个顽疾入手，整顿学风教风校风，为学校长远发展打牢根基。

“我多次看到学生在课堂玩手机，很痛心，下决心一定要治理这个顽疾。”霍伟东认为，只有把课堂玩手机这个顽疾治理好了，学风教风校风才能有根本改变，对学校来说，这是一个牵一发而动全身的事情。

“我相信，全校上下团结一心，联合家长、社会，形成合力，全方位发力，一定能够把这件事情做好。”霍伟东表示，学校整顿学风教风校风，绝不是搞运动，而是一项常态化工作。要像吉利集团李书福董事长从当初模仿奔驰造汽车到今天成为奔驰汽车的大股东那样，拥有一旦决策就意志坚定、雷厉风行、不达目标誓不罢休的执着精神，不论遇到多大的困难都一定要坚持抓下去，并且必须抓好。只有这样做，才更真正扭转学风教风校风，真正为学生为社会负责。