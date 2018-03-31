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年轻人“刷”短视频时究竟在“刷”什么

2018-03-31 08:59 来源：中国青年报
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　　“像一颗海草海草海草海草，浪花里舞蹈……”每天晚上寝室熄灯前，出生于2000年的大一学生陆千禧都会躺在床上，打开一款名为“抖音”的音乐短视频软件，紧盯手机屏幕上轮番转换的歌曲和舞蹈，频频用手指滑动和点击，不时笑出声来。

　　2017年下半年，陆千禧成为一枚“豆芽”（抖音迷），每天“刷”短视频成了她生活中极大的乐趣。同时，她也尝试自己拍摄上传了20多个舞蹈视频，大多是节奏感强、简单易学的舞蹈，但她的粉丝数并没有超过自己的关注数。

　　当下流行的大多数短视频应用里，用户可以上传自己拍摄的短视频。买菜做饭、体育训练、舞蹈教学、家庭聚会……任何内容都可以“搬”到网上被陌生人“观赏”。

　　近年来，以快手、抖音等为代表的短视频应用在青年群体中日益火爆，已成为很多人生活中的一部分。抖音产品负责人曾表示：“抖音85%的用户在24岁以下，主力达人和用户基本都是95后，甚至00后。”

　　像零食一样

　　12岁的小芊语（化名）在抖音上的粉丝量高达260万，这个从幼儿园就喜欢跳舞的小女孩自去年7月开始玩抖音，起初将自己学习爵士舞的视频上传，有时也表演手指舞。其中一个舞蹈视频曾在一夜之间让她涨粉百万，她从此便“火”了起来。

　　“因为操作简单，可以配乐，拍起来又方便又好看。”她说，自己更愿意沉浸在简单的视频拍摄中，和陌生人分享快乐。除了擅长的舞蹈，这位小姑娘偶尔也喜欢模仿拍摄幽默的生活视频，她会在买橙汁时配合“喝前摇一摇”的广告语，让身体进入抖动摇晃状态，摇完后喝一口橙汁，眉头一皱说：“喝了感觉是不一样，有点晕。”

　　小学六年级的小雪莲（化名）只有周末才能在抖音里看到她心爱的“手指舞”。完成功课之余，她被家人允许适当观看一些小朋友才艺展示的短视频。而她的母亲平时也会看看视频里的一些生活小妙招，学习诸如做菜和编头发的技巧。

　　22岁的小舟（化名）是某师范院校英语专业的大学生，众多短视频应用中，她看快手多一点。“短视频时间不长，各有特色，就像零食一样，算是枯燥生活的‘调味剂’。”她觉得，年轻人生活环境不同，喜好不同，因此关注不同的视频内容。

　　“网上有人觉得快手里很多乡村的内容很低俗，我反而认为聚焦农村生活，能让原本‘沉默’的一群人可以发出自己的声音。”小舟的老家在安徽亳州农村，快手里的部分内容会让她产生“似曾相识”的熟悉感。

　　她在快手里看看“工地最美夫妻”的视频，观看小朋友们吃饭的场景，还会在B站（视频弹幕网站bilibili的昵称）看古典舞、民乐、戏曲，但只要发现自己上了瘾，无法专心学习，她就会卸载相关应用。

　　“因为时间宝贵，没法做到花几个小时集中注意看一个视频，所以通过电视剧、游戏解说、演唱会集锦等各种短视频，来获得我想要的信息。”安徽医科大学学生汪志豪喜欢在B站搜索短视频，他每周都会按时收看一些更新栏目。

　　有人乐在其中，也有人觉得失真

　　24岁的乡镇公务员小金（化名）觉得工作略显枯燥，她觉得下班后刷刷短视频可以为生活找点乐子。她没有固定观看的内容，只是随手刷新一下，平台推荐什么就看什么，有小孩子“出镜”的视频她会多瞅几眼。

　　每隔一段时间，就会有不同视频应用“火”起来，银行职员阿倪（化名）对此习以为常。他是短视频的忠实观众，秒拍、内涵段子、快手、抖音等，他都下载过。他觉得，睡前看一会儿短视频，可以适当缓解压力、打发时间。结束一天的工作躺在床上，往往是短视频里的搞笑桥段伴他入睡。

　　大学生唐云鹏和张翰是游戏科普视频的忠实观众，他们利用课后和睡前的零碎时间刷刷内涵段子和抖音。他们觉得，短视频软件是生活中“不可缺少”的东西。

　　“我平时看趣味配音视频，很多搞笑的内容都是平常生活的反映。”安徽外国语学院一名21岁的学生说，“解闷”是自己看快手视频的主要原因，对于一些内容“夸张奇怪”的视频，他则不太感兴趣。

　　福州大学学生闻丹丹不太能理解身边沉迷于短视频的同学，她说：“我不想因为单纯看短视频而下载一个App。况且里面很多舞蹈套路是重样的，天天看容易有审美疲劳。”

　　尽管身边的朋友百般推荐，1998年出生的龚丽丽也从没下载过短视频软件，“我觉得它的娱乐性太强了，每个人都可以在上面展现自己，毫无形象地笑，毫无顾忌地哭，这样反而太‘情绪化’，以至于‘失真’，只能够带给人暂时的心理愉悦。”她还认为，部分视频有刻意迎合受众之嫌，她希望看到更真实更自然的东西。

　　20岁的大二学生付怡璇也从不关注短视频软件，只有同学将视频分享给她时，她才会点开看几眼。平时，她喜欢读书，看英文影视剧集。她并不排斥短视频，只是觉得整天刷视频会消耗大量的时间，沉浸在一种“不真实的美好”里。

　　满足被理解、被认可的社交需求

　　短视频领域的一个现象是，除了做观众，许多年轻人还会自发去体验。当有人拍摄自己购买某款产品或体验某处旅游的视频，往往能引发观众的“效仿”。比如，一些喜欢玩游戏的人，在看到视频里有人使用“游戏神器”，会立即去购买试用。

　　“小猪佩奇身上纹，掌声送给社会人”流行开来后，看到视频里有人佩戴“小猪佩奇社会人手表”，大一学生鞠东伯和林佳燊觉得很新奇时髦，便立即花26元网购了两个同款产品。这种“手表”并无计时功能，只是一种奶糖食品。他们发现，因为购买人数太多，卖家迟迟没有发货。

　　中国科学技术大学科技传播与科技政策系博士研究生李雅筝认为，在物质相对充盈的生活背景下成长起来的95后和00后，更看重对个性化趣味和对美的追求，触媒习惯呈现碎片化趋势。而当下短视频的“个性、好玩”等特点刚好满足了这代人不喜欢随大流、追求个性化的特点。他们通过短视频的创作分享来满足被理解、被认可的社交需求，这种需求相较于之前的一代人可能更为迫切。

　　安徽大学传媒类实验教学中心副主任、网络与新媒体专业教师岳山认为，近几年短视频应用之所以广受青少年欢迎，是因为视频内容贴近年轻人群的潮流文化，视频平台利用和迎合年轻人碎片化的观看需求来制定产品策略，“满足用户快速表达的欲望和社会化传播需求”。

　　抖音公司相关负责人告诉中国青年报·中青在线记者，除了技术层面的创新，抖音这类短视频应用满足青少年表达和展示自我的需求，让他们获得“精神享受”，从而在用户间引发共鸣，带来自发传播。

　　安徽大学社会与政治学院副教授王云飞则认为，现在年轻人工作和生活节奏加快，短视频某种程度上让年轻人从海量的信息中解脱出来，既让他们感到休闲轻松，也让他们获取想要的信息，因此赢得年轻人的青睐。

　　此外，王云飞觉得，年轻人喜欢晒短视频里的同款产品，既是一种炫耀，也是一种个性化表达。但炫耀性消费容易导致攀比之风，值得警惕。近期，有媒体曝出部分短视频应用中存在“卖假货”的现象，年轻人应该谨慎消费。

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