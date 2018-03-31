工程专业学位类别调整为8个专业学位类别

近日，国务院学位委员会、教育部印发通知，将工程专业学位类别调整为电子信息、机械等8个专业学位类别。

近日，国务院学位委员会、教育部印发通知，将工程专业学位类别调整为电子信息、机械等8个专业学位类别。

经国务院学位委员会第三十四次会议审批，决定统筹工程硕士和工程博士专业人才培养，将工程专业学位类别调整为电子信息（代码0854）、机械（代码0855）、材料与化工（代码0856）、资源与环境（代码0857）、能源动力（代码0858）、土木水利（代码0859）、生物与医药（代码0860）、交通运输（代码0861）8个专业学位类别。工程硕士领域中的项目管理、物流工程、工业工程3个领域调整到工程管理专业学位类别（代码1256）。

调整后的8个专业学位类别分为硕士、博士两个层次。工程专业学位类别（代码0852）待相关学位授权点对应调整完成后不再保留。学位授权点的对应调整工作另行通知。为做好调整的过渡衔接，工程硕士、工程博士研究生2018、2019年按调整前的工程领域进行招生、培养、学位授予。2020年起，按调整后的专业学位类别进行招生、培养和学位授予。

对于调整工程专业学位类别的原因，据国务院学位委员会办公室、教育部学位管理与研究生教育司有关负责人介绍，工程专业学位研究生教育自1997年设置以来，为创新型国家建设作出重要贡献。但是，随着事业发展形势的变化和自身改革的深入，工程专业学位现有的设置模式、机制也逐步显现出不足和局限，亟需调整优化。一是工程专业学位领域固化、滞后的问题逐渐凸显。二是与其它类别专业学位的培养范围存在部分重复，工程博士、硕士衔接不够。三是部分工程领域设置与工学学科设置较为接近，与工程综合需求距离较大，培养特色不够鲜明。四是管理机制不适应工程专业人才培养现实需要。

相关负责人指出，为做好调整的过渡衔接，工程硕士、工程博士研究生2018、2019年按调整前的工程领域进行招生、培养、学位授予。2020年起，按调整后的专业学位类别进行招生、培养和学位授予。