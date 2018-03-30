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幼儿园，怎样让家长放心安心

2018-03-30 10:03 来源：人民日报
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　　今年的《政府工作报告》指出：“儿童是民族的未来、家庭的希望。要多渠道增加学前教育资源供给，重视对幼儿教师的关心和培养，运用互联网等信息化手段对儿童托育中育儿过程加强监管，一定要让家长放心安心。”然而，正如教育部部长陈宝生所言，学前教育是当前我国教育领域第一块难啃的“硬骨头”。

　　幼儿园，怎样才能让家长放心安心？不久前，北京卓亚经济社会发展研究中心联合有关单位举办了“学前教育改革与发展论坛暨中国学前教育专题研讨会”，记者就当前学前教育领域的热点问题采访了相关专家。

　　切实提高幼儿教师待遇，建设高素质善保教的教师队伍

　　记者：多年来，我国幼儿教师队伍数量不足、素质不高、待遇偏低3个特征环环相扣，形成“因果循环链”，成为当前制约我国学前教育健康发展的瓶颈。如何打破循环链，建设一支高素质善保教的教师队伍？

　　刘焱（北京师范大学教授）：尊重和认同幼儿教师工作的专业性，切实提高幼儿教师待遇，是打破这个循环链的关键。

　　幼儿教师是孩子走出家门后的“第一任教师”，一个专业化幼儿教师，不仅要会带着孩子唱歌跳舞做游戏，更重要的是，能从孩子言行举止中读懂其需要、兴趣、想法，能因人施教。但长期以来，幼儿教师往往被看作带孩子的“保姆”，入职门槛低，工作专业性没有得到社会的尊重与认同，待遇普遍偏低，缺乏职业吸引力。这样一来，学前教育专业缺乏好生源，幼儿园也很难留住好老师。

　　一些幼儿园为了最大限度获得利润，压缩办园成本，往往用极低的工资聘用完全没受过专业教育，或仅仅受过非常有限专业训练的年轻女孩充当幼儿教师。当这些完全没做好心理、专业准备的年轻女孩走进教室，面对几十个活泼好动的孩子时，往往容易手足无措、手忙脚乱，不知该怎样才能让这些孩子安静下来。为了管住孩子，使出哄、骗、威吓甚至针扎等招数也在所难免。

　　低工资水平，必然只能招来低水平、不合格的教师；即使招进来了，也留不住，教师流失率高，稳定性差。在这种低工资水平状态下，整个行业的专业化水平得不到提升，行业缺乏社会吸引力。现在，只有少数公办幼儿园在编教师待遇基本能与当地小学教师持平，大部分教师待遇很低，这已成为阻碍我国学前教育健康发展的重要因素。

　　要办好让人民满意的学前教育，就要切切实实提高幼儿教师的地位和待遇，让幼儿教师与中小学教师一样，也成为“令人羡慕的职业”。只有这样，幼儿教师才能珍惜自己的岗位和工作，也才能有更多优秀人才愿意投身幼教事业。

　　鼓励社会参与，支持非营利民办园与公办园同等发展

　　记者：当前，我国民办幼儿园占比已超过办园总数的60%。下一步，应当如何办好民办园？

　　王大泉（教育部政策法规司副司长）：实现普惠性幼儿园覆盖率达80%的目标，意味着现有民办幼儿园中有相当比例要转变为普惠园，接受政府限价，需要有力的政策支持和引导，要注意保护民办幼儿园受民办教育促进法保护的相关权利。

　　郑伟（苏州市民办教育协会副会长）：以政府限价为标准、政府发放一定补贴的民办普惠制幼儿园发展往往非常困难，教师平均工资在公办园教师工资的一半以下，师资流失现象十分严重；班额一般在40人至50人左右，不利于儿童健康成长。建议根据民办教育促进法规定，划分非营利性幼儿园和营利性幼儿园两类，对民办幼儿园实行分类管理。非营利性幼儿园举办者不享有投入财产的所有权，入园儿童的收费办法由各省根据实际情况规定。同时，政府在财政投入、税收、用地、教师待遇等方面给予政策扶持，使其享有与公办幼儿园同等的待遇，举办者有参与幼儿园管理等各项办学活动的权利。营利性幼儿园坚持市场规则，自行决定收费标准，政府依法对其进行监督管理。

　　李连宁（全国人大法律委员会副主任委员）：国外一些大企业把举办幼儿园作为企业竞争力的组成部分，以此激励员工专心在企业工作。我国不少国有企业却把幼儿园从企业剥离出来推向社会，造成一定问题。

　　坚持和完善“政府主导”原则，加快制定学前教育法

　　记者：国家教育规划纲要提出，到2020年基本普及学前教育，建立政府主导、社会参与、公办民办并举的办园体制。请问如何坚持和完善“政府主导”原则？

　　叶齐炼（全国人大教科文卫委员会教育室主任）：坚持政府主导并非要求政府举办所有幼儿园，而是要求政府将学前教育视作公共服务体系的一部分，完善学前教育公共服务体系建设，通过多种方式解决民办幼儿园发展中面临的突出问题。

　　庞丽娟（全国人大常委会委员、北京市人大常委会副主任）：坚持政府主导原则，应当改革和完善学前教育体制机制，包括从行政能力和财力物力统一出发，将幼儿园管理体制上升为省市统筹、以县为主；除幼儿园的运转经费外，还应当确立生均经费标准和生均财政拨款标准；在投入、办园体制等方面加大财政支持力度，通过评估等形式实现以奖代补。

　　记者：尽管我国学前教育毛入学率已达77.4%，但离“十三五”规划确定的学前教育毛入学率85%目标还有一定差距，亟须通过专门立法予以保障。学前教育立法需注意哪些问题？

　　叶齐炼：在立法原则上，要坚持实事求是，从实际出发，针对学前教育发展的不同阶段和不同问题制定有针对性的法律规范；要保证学前教育的公益性普惠性；要体现前瞻性，考虑到人口周期变化，考虑到城镇化建设对城市人口发展和对农村人口的影响，合理设定战略目标。

　　王大泉：制定学前教育法，需要处理好几对关系：一是解决当前问题和立足长远发展的关系，在立法资源有限的情况下，应当侧重解决当前突出问题，但也要具有前瞻性和包容性，规定好学前教育多方面的问题；二是质量与公平的关系，学前教育应当强调区域化和普适化，而非完全均等化；三是市场化过程中公共性与服务性的关系，学前教育与义务教育不同，存在政府、社会、市场多个主体，需要制定符合这一结构和发展模式的法律框架；四是基层实践与顶层设计的关系，通过立法对基层实践所产生的诸多创造性体制机制予以吸收。

编辑： 柯丹洁
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