2018年广州一模分数线出炉！

广州市教育研究院公布“2018年广州市普通高中毕业班综合测试（一）”（简称“广州一模”）教学质量监测与统计分析报告，本科录取参考总分分别为文科365分，理科325分。

广州市教育研究院公布“2018年广州市普通高中毕业班综合测试（一）”（简称“广州一模”）教学质量监测与统计分析报告，本科录取参考总分分别为文科365分，理科325分。此外，分析报告设置5档录取总分参考值，首次将“双一流”大学录取总分纳入分析范围。 注： 一档分数为“双一流”大学录取总分参考值； 二档为较好的一本大学且有机会冲击“双一流”大学的录取总分参考值； 三档为一本大学录取总分参考值。 （来源：中国教育在线）

编辑： 柯丹洁