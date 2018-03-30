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全国新增博士点372个 复审通过率为45.8%　

2018-03-30 08:57 来源：新华网
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　　近日，国务院学位委员会下发2017年审核增列的博士、硕士学位授权点名单。经各省推荐和材料核查，进入专家复审程序的新增博士点1429个，通过复审和公示的655个，通过率为45.8%。

　　据国务院学位委员会办公室、教育部学位管理与研究生教育司有关负责人介绍，从审核结果看，把关是严格的。一是从通过率看，经各省推荐和材料核查，进入专家复审程序的新增博士点1429个，通过复审和公示的655个，通过率为45.8%。通过的博士点中，原有二级学科博士点升级为一级学科博士点283个，完全新增的一级学科（专业学位）博士点只有372个，通过率仅为33.4%，也就是三个中才能选出一个。二是从新增总量上看，目前博士学位授予单位共有401个，完全新增的博士点372个，平均下来一个单位还不到一个点，属于正常发展范围。三是从对现有授权点的影响看，二级学科博士点升级为一级学科博士点后，由于学科口径扩大，一级学科博士点覆盖范围内的二级学科博士点不再保留，升级了283个一级学科学位博士点，则对应减少了321个二级学科博士点。

　　据了解，此次公布的新增博士、硕士学位授权点的申报、评审、审批经过了省级学位委员会制订申报指南、学位授予单位申请、省级学位委员会核查材料并确定申请资格、省级学位委员会组织评议、国务院学位委员会组织复审、国务院学位委员会对拟新增学位授权点进行公示、国务院学位委员会正式审批等七个步骤。

　　按照《博士硕士学位授权审核办法》规定，新增学位授权由国务院学位委员会统一部署，每3年开展一次。今后将按照此规定，定期开展新增博士、硕士学位授权点审核工作。

编辑： 柯丹洁
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