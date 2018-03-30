南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

工程专业学位类别调整为8个专业学位类别

2018-03-30 08:57 来源：新华网
字号减小 字号增大

　　近日，国务院学位委员会、教育部印发通知，将工程专业学位类别调整为电子信息、机械等8个专业学位类别。

　　经国务院学位委员会第三十四次会议审批，决定统筹工程硕士和工程博士专业人才培养，将工程专业学位类别调整为电子信息（代码0854）、机械（代码0855）、材料与化工（代码0856）、资源与环境（代码0857）、能源动力（代码0858）、土木水利（代码0859）、生物与医药（代码0860）、交通运输（代码0861）8个专业学位类别。工程硕士领域中的项目管理、物流工程、工业工程3个领域调整到工程管理专业学位类别（代码1256）。

　　调整后的8个专业学位类别分为硕士、博士两个层次。工程专业学位类别（代码0852）待相关学位授权点对应调整完成后不再保留。学位授权点的对应调整工作另行通知。为做好调整的过渡衔接，工程硕士、工程博士研究生2018、2019年按调整前的工程领域进行招生、培养、学位授予。2020年起，按调整后的专业学位类别进行招生、培养和学位授予。

　　对于调整工程专业学位类别的原因，据国务院学位委员会办公室、教育部学位管理与研究生教育司有关负责人介绍，工程专业学位研究生教育自1997年设置以来，为创新型国家建设作出重要贡献。但是，随着事业发展形势的变化和自身改革的深入，工程专业学位现有的设置模式、机制也逐步显现出不足和局限，亟需调整优化。一是工程专业学位领域固化、滞后的问题逐渐凸显。二是与其它类别专业学位的培养范围存在部分重复，工程博士、硕士衔接不够。三是部分工程领域设置与工学学科设置较为接近，与工程综合需求距离较大，培养特色不够鲜明。四是管理机制不适应工程专业人才培养现实需要。

　　相关负责人指出，为做好调整的过渡衔接，工程硕士、工程博士研究生2018、2019年按调整前的工程领域进行招生、培养、学位授予。2020年起，按调整后的专业学位类别进行招生、培养和学位授予。

编辑： 柯丹洁
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
广东省人大常委会会议决定任命24名新一届…
广东又冒富豪送别墅！梅州“郭老板”捐了…
省纪委省监委：要深挖黑恶势力背后“保护…
中国超高清视频（4K）产业发展大会广州召…
今年广东高考招生录取变化多：设高分优先…
广东加快推动殡葬改革：全面实行节地生态…
中国超高清视频（4K）产业发展大会在穗举…
清明出行哪些时段哪些路段易堵？这份指南…
我国成功发射两颗北斗三号卫星 将与此前6…
张继科景甜公布恋情 网友目光却被尹正翟天…
推荐

下周日要上班?这些消息能让你悲喜交加

不用榨汁机，一张保鲜膜就让你轻松喝果汁！

阳台种菜，应该怎么种？一份田园生活攻略get√

这家火爆朋友圈的洗车行，背后的故事让人无法平静……

每天6点起床的人，现在都怎么样了？看完发人深省

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235