多地再出减负组合拳 专项治理效果显现

在新时代老百姓的十大教育期盼中，“减负”位列第二。一个个辅导班背后是无数张试卷、无限量作业堆起来的沉重童年。人们对此早已啧有烦言，却徒叹奈何。

在新时代老百姓的十大教育期盼中，“减负”位列第二。一个个辅导班背后是无数张试卷、无限量作业堆起来的沉重童年。人们对此早已啧有烦言，却徒叹奈何。

而随着3月中上旬密集出台的一个个文件、规定，校外培训机构专项治理的效果初步显现出来。近日，北京市海淀区知名培训班举办者水木龙华培训学校忽然贴出通知暂停小学培训业务，并为家长安排全额退费。这个学校曾被家长尊称为“龙校”，一些知名中学依托它的奥数成绩在小学阶段进行“点招”。同时，在北京市大兴区，60所中小学幼儿园推出“课后延时服务”，直至下午6点半，以期解决“3点半下课”接孩子难问题。

这一退一进间，是减负带来的新变化。除了北京，上海、成都、南昌等地在校外培训机构专项治理中，也交出了自己的成绩单。28日，教育部召开新闻通气会，介绍专项治理的初步成果。

教育部基础教育司司长吕玉刚表示，做好校外培训机构专项治理工作是教育部十九大以来“奋进之笔”的重点工作之一，“必须不遗余力地抓好这项工作”。

北京：斩断通过校外培训机构择校择生途径

据北京市教委副巡视员冯洪荣介绍，北京市从2017年年底开始对工商部门注册、从事培训活动的机构进行治理。“校外培训机构的从属关系复杂。从办学主体看，北京市民办培训机构可分为四类：一是由市、区两级教委审批的机构。二是由人力社保部门审批的机构。这两类机构都持有审批部门颁发的办学许可证。三是在工商部门注册、从事教育培训的公司企业。四是无证无照开展教育培训活动的机构。据我们现在摸底的数量，工商行政部门和公司注册至少有3万家以上，在分布上，海淀和朝阳最集中。经过教育系统审批的有2000家左右。”冯洪荣说。

在治理任务上，冯洪荣表示，明确为三大任务：“一是治理行业乱象，二是规范办学行为，三是消除安全隐患。”在治理步骤上，北京市将分为三个阶段：第一阶段，全面部署和排查摸底，2018年6月底前完成；第二阶段，集中整改，2018年年底前完成；第三阶段，建立健全监管长效机制，2019年6月底前完成。

在考试招生方面，冯洪荣说：“要严肃入学纪律，严查将校外培训机构培训结果与中小学校招生入学挂钩的行为，斩断通过培训机构择校择生途径。”在课程教学方面，“严格依据课程标准开展教学，严查中小学校不遵守教学计划、‘非零起点教学’等行为，严查中小学教师课上不讲课后到校外培训机构讲，并诱导学生参加校外培训机构培训等行为”。

冯洪荣在会上还透露，北京市将于2019年全面取消“小升初”特长生招生。“我们要始终保障每一个学生入学的机会公平和质量公平，将儿童健康成长放在第一位，这是良心工程。”冯洪荣说。

上海：“亚太杯”“走美杯”等大小杯赛被叫停

上海市教委总督学平辉介绍，2017年3月，上海市启动了教育培训和市场秩序规范整治专项工作，成效显著。

据悉，通过摸底清查，查明上海市共有教育培训机构6928家，其中有照有证的2255家，占机构总数的32.5%；无照经营的1398家，占机构总数的20.2%；有照无教育培训资质的3275家，占机构总数的47.3%。

“在全覆盖排摸调研、掌握底数的基础上，我们对全市各类培训机构进行分类规范：对无证无照经营机构，依法查处取缔；对有照无教育培训资质机构，教育、工商部门下发《行政指导书》，限期整改并依法规范；对有照有证机构的不规范行为，加强事中事后监管，依法规范与整治其不规范办学行为。有效遏制了培训机构乱象，合法培训机构规范办学意识增强。”平辉说。

此外，上海市也对各类竞赛进行了规范，“亚太杯”“走美杯”“3E英语测试”等大小杯赛已被叫停，并对从事义务教育阶段学科及其延伸类培训机构的教学、竞赛、师资、教材、管理等方面作出了特别规定。

平辉表示，未来上海市的工作将分为四个部分：“一是抓好‘回头看’，对教育培训机构状况作全覆盖、无死角底数复查。二是抓好政策落地，加强政策解读，做好分层分类培训工作。三是抓好教育培训市场日常管理，构建教育培训机构风险预警及信息管理平台。四是抓好综合监管，细化工作分工，形成监管合力。”

成都：叫停“华赛”“奥赛”等违规赛事

成都市委教育工委委员、副局长左华荣表示，2017年，成都市教育局牵头21个局委建立了成都市民办教育工作联席会议制度，并联同公安、民政、工商等部门发布公告，就无证办学等七类问题在全市范围内集中开展为期3个月专项治理行动。

“在强化治理下，截至2017年12月底，全市累计查实1873所有照无证类培训机构、957所无照无证类培训机构，责令1389所机构限期整改，其中215所机构停业整顿。”左华荣说。

值得关注的是，成都市在四川省教育厅的支持下叫停了借助在蓉高校场地举办的“华赛”“奥赛”“全国中小学英语学习成绩测试”（NEAT）等违规赛事。“市青少年宫主动终止连办近20年的全市学生优秀艺术人才选拔赛和蓉城少儿十佳艺术新苗大赛报名，学而思、新东方等培训机构主动终止原计划在蓉举办的违规赛事。”

南昌：15人因有偿补课问题被问责

南昌市教育局党委书记、局长谢为民介绍，南昌市治理校外培训机构的经验是念好“严、堵、疏”三字经。

“严”指严准入、严管理、严执法；“堵”是指划红线、强监督、狠处理；“疏”则是托底，进行志愿课业辅导+免费课后服务。为有需求的学生提供免费、优质、全方位、多角度的课余学校辅导。

“我们聘请人大代表、政协委员、媒体记者、家长代表和社区代表对全市教育系统政风行风、师德师风进行监督。强化处罚力度，全市15人因有偿补课问题被处理，其中辞退1人、留校察看1人、政纪处分8人，1名校长被免职、4名校领导因落实主责不力被问责。”谢为民说。

未来，“南昌还将严字当头，对校外培训班将培训结果与中小学招生入学挂钩的行为，我们将进行约谈，督促整改，整改不到位的依法吊销办学许可证”。谢为民说。

学大教育、昂立教育：逐一自查摸排，发现问题马上整改

作为校外培训班代表，上海昂立教育董事长林涛在会上发言。他表示，已安排各事业部负责人逐一自查排摸，并将发现的问题进行了整改。“以前昂立教育有针对少儿营业的3E考试项目培训，现在已经全面停止这个项目的招生和组织考试。”此外，还向教育行政部门作出书面承诺，“今后不以任何形式举办或者参与任何社会机构举办的各种未经教育行政主管部门批准的竞赛、杯赛和等级考，不再组织学生报名或者代为报名，不再为该等活动提供考试或者测试场地。”

学大教育CEO金鑫表示，在接到通知后，学大教育立即开始“贯彻学习、自检自查”，“逐一落实、全面治理”，“素质教育、多元发展”的三步走落实计划。

“我们还颁布了《十要十不准》通知，内容包括要对员工开展国家教育法规政策的培训；不准未经培训的人员上岗。要诚信招生，产品宣传符合培训行业经营内容；不准虚假宣传，与公办学校招生挂钩。要做公立学校的有益补充；不准影响和干扰公立学校的招生、教学秩序。要尊重教学规律，按国家课程标准安排教学内容；不准超纲教学，加大教学难度等等。”金鑫最后说。

记者28日还从教育部了解到，为切实减轻中小学生课外负担，教育部近日印发《关于加快推进校外培训机构专项治理工作的通知》。《通知》进一步强调，各地教育行政部门要坚定改革决心，压实责任举措，确保专项治理工作取得决定性胜利。

《通知》指出，要迅速组织摸排，分门别类建立工作台账，“区别不同情况，逐一进行整改落实。该办理证照的依法依规办理，该停业的必须停业，该吊销证照的坚决吊销证照”。