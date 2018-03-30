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195名教师入选第三批国家“万人计划”教学名师

2018-03-30 08:57 来源：新华网
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　　近日，教育部印发通知，公布第三批国家“万人计划”教学名师入选名单，共有195名教师入选第三批国家“万人计划”教学名师。通知强调，要探索建立退出机制，对违反职业道德、学术不端造成不良社会影响的，或者触犯国家法律法规的，应当予以退出。

　　据了解，此次入选的“万人计划”教学名师涵盖各级各类学校，其中高校（含普通本科院校、高职院校）教师117人，占60.9%；中等以下学校（含普通中小学、中职、幼儿园、特殊教育学校等）教师78人，占40%。在年龄分布上，以中青年教师为主，其中45岁以下26人、46-59岁146人，平均年龄53岁；在地域分布上，涵盖全国31个省（区、市）及新疆生产建设兵团，有效支持了西部及民族地区教师队伍建设；在学科门类上，包含了工学、理学、文学等全部13个学科门类，以及中等以下学校的综合实践、科技教育、聋哑教育等相关专业，具有广泛的代表性。

　　《通知》强调，要强化重点支持，安排特殊支持经费，落实特殊支持政策，支持组建创新团队，营造有利于国家“万人计划”教学名师潜心教书育人的良好环境。要做好管理服务，加强思想政治引导，支持服务教学一线，建设党和人民满意的国家“万人计划”教学名师队伍。还要探索建立退出机制，对违反职业道德、学术不端造成不良社会影响的，或者触犯国家法律法规的，应当予以退出。据悉，中央财政将为每一位入选者提供50万元特殊支持经费。

　　国家“万人计划”教学名师是国家高层次人才特殊支持计划（简称国家“万人计划”）的重要组成部分，是唯一面向全国各级各类教师、侧重考察教育教学和育人实绩的国家级人才项目。其遴选坚持突出教育教学一线工作实绩、突出候选人的政治和师德表现，计划支持1000名，此前已遴选2批近200名，取得了明显成效，赢得了良好声誉。

编辑： 柯丹洁
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