粤今年普通高校招生录取批次调整实施细则出台

日前，省招生委员会办公室印发了《广东省招生委员会办公室关于做好2018年普通高校招生录取批次调整工作的通知》。

南方网讯（记者柯丹洁 通讯员粤考宣）日前，省招生委员会办公室印发了《广东省招生委员会办公室关于做好2018年普通高校招生录取批次调整工作的通知》，就广东省2018年各类型招生院校录取批次安排、志愿填报、投档录取做出了明确的规定，与上年相比主要有十大变化。

一是合并了本科批次

2018年起，我省将原第一批本科、第二批本科两个招生录取批次合并为“本科批次”，涉及批次调整的招生院校，其办学性质、收费标准均不受批次调整影响而变化。批次合并后，按照录取时段划分，我省普通高校招生录取分为提前录取、本科录取、专科录取三个批次。

二是细化了提前批录取设置

将原提前批录取院校(军队、武警、公安、司法、海关、师范、农林)及经批准的其他院校，细化为空军招飞院校、军检院校（含需军检面试的军队、公安、武警、司法、民航招飞院校）、非军检院校 (含师范、农林、海关、小语种及经批准的本科院校)三类院校。

三是增加了教师专项计划

今年我省开展公费定向培养粤东西北中小学教师试点工作，安排了一定的本科招生计划数用于招收培养一批乡村教师。教师专项计划安排在提前批录取。

四是分开了艺术类本科院校志愿设置

将独立设置本科艺术院校（含参照)从原艺术类本科院校中细分出来，安排在其他艺术类本科院校前投档录取，增加了考生选择机会，符合条件的考生既可填报独立设置本科艺术（含参考）院校志愿，又可填报其他艺术类本科院校。

五是调整了本科层次

卫生专项计划录取安排

根据人才培养的目标要求，本科层次卫生专项计划安排在提前批，与教师专项计划同时录取，考生可选择卫生专项计划和教师专项计划其中之一进行填报。

六是优化了地方专项计划、少数民族班、各类预科班院校设置

为提高考生志愿的满意度和满足率，今年我省对地方专项计划、少数民族班、各类预科班院校的志愿填报进行了优化，均安排在普通文理类中，与普通文理类一起填报、同步录取。

七是扩大了平行志愿实施范围

为降低考生志愿填报风险，今年我省在普通文理类实行平行志愿的基础上，进一步扩大平行志愿实施范围，增加了在非军检院校 (含师范、农林、海关、小语种及经批准的本科院校)，艺术类、体育类统考院校（专业），“3+专业技能课程证书”招收中职生、退役士兵院校中实行平行志愿投档录取。同时，在本科批次和专科批次，均增加了平行志愿设置数量，本科批次从“7+4”两个平行志愿组共11个平行志愿、专科批次从“3+9”两个平行志愿组共12个平行志愿均增加到一个平行志愿组共15个平行志愿数。

八是维护了高分考生权益

为维护高分考生权益，今年我省在普通本科院校文、理类中，分别设置高分考生优先投档线，分两次投档录取，投档实行院校平行志愿投档模式。即：录取时，第一次投高分考生投档线上的考生，待相关院校录取结束后，第二次投本科录取最低分数线上的在库考生（含未被录取的高分投档线上的考生）。

九是打通了中职生升本通道

为满足我省经济建设对应用型人才和高技能人才的迫切需求，打通职业教育人才培养的成长通道，今年我省在部分应用型本科高校开展对口招收中等职业学校毕业生试点工作，中职毕业生参加3+专业技能课程证书考试，可直接考取部分应用型本科高校。

十是更加尊重了考生的特长和兴趣

在志愿表设计上，除和往年一样每所院校可填报6个专业志愿、1个是否服从调剂选项外，增加了一个不服从调剂专业志愿。考生填报时，如果选择服从调剂但又对所报的院校某一专业毫无兴趣，就可以将自己最不想去的专业在“不服从调剂专业”栏填上，在调剂专业录取时，也不会被调剂到该专业录取，更加尊重了考生的特长和兴趣，但同时要郑重提醒考生，可能会增加被退档的风险。

省招生办提醒广大考生，具体填报志愿时间将在高考后进行，当务之急是抓紧时间复习备考。各级教育局、招生考试机构要通过各种媒体和方式加大政策宣传和解读力度，务必开展高三年级长和班主任全覆盖式的业务培训，填报志愿时，要精心指导考生更加合理填报志愿。