新高考改革全面推进 各校自主招生政策有何特点？

北京大学、清华大学、武汉大学等高校近日相继发布2018年自主招生简章及招生计划，面向全国自主选拔具有学科特长和创新潜质的优秀学生。

新高考全面推进

自主招生的变与不变

北京大学、清华大学、武汉大学等高校近日相继发布2018年自主招生简章及招生计划，面向全国自主选拔具有学科特长和创新潜质的优秀学生。

2018年的高考招生大幕正徐徐展开。今年，高考改革将全面推进，继去年上海、浙江两地高考招生制度改革平稳落地后，17省份将启动新高考改革；今年，“双一流”建设进入紧锣密鼓施工期，身处新时代，面向新目标，担负新任务，始于选才的人才培养必须迈出新步伐。

自主招生在高考改革的进程中居于什么位置，对于建设“双一流”的中国高校来说又将发挥怎样的作用？今年，各校自主招生政策有何特点，释放了哪些信号，具有怎样的象征意义和导向作用？记者细致梳理，采访相关高校招办主任及有关专家，深入解析自主招生背后的逻辑链。

政策基本平稳 测试时间仍在高考后

截至3月27日，教育部“阳光高考”网公布了2018年具有自主招生资格的90所高校名单，其中77所院校面向全国招生，13所院校针对本省市招生。

记者梳理发现，今年，北京大学自主招生政策与去年相比基本保持稳定，招生专业分普通类和医学类两个类别。普通类招生专业有理科试验班类/文科试验班类、数学类、物理学类、天文学等；医学类招生专业有临床医学(八年制本博连读)、临床医学(五年制)、基础医学(八年制本博连读)等。

从2017年起全面推行大类招生的清华大学，招生专业学科类型分别为理科类、文科类两大学科类型，包含建筑类、土木类、电子信息类、文理通识类、人文与社会类等专业类(方向)。其中，人文与社会类(经学方向)专业方向依然要求申请者受过较系统的蒙学教育，能背诵《三字经》《百家姓》；有较好的经学基础，能背诵“四书”以及《周易》《诗经》中的一种；有初步的文字学基础，学习过《说文解字》，能用篆书默写540部首，能简单讲解“六书”。

2018年，中国人民大学自主招生计划招收142人，专业设置为人文科学试验班、理科试验班(信息与数学)等4个专业大类。北京师范大学计划招收124人，包括“引领计划”和“攀登计划”。北京航空航天大学今年有7个专业类别参加自主招生，合计招生人数上限为200人。虽然北大、清华都没有公布具体招生人数，但均强调“宁缺毋滥”。

记者发现，大部分学校对通过自主招生认定的考生将依然采取降分录取优惠。北京大学降分20分至60分的录取优惠，对部分优秀学生可“降至一本线录取”，清华大学的优惠降分一般为10~60分。中国人民大学将自主招生优惠分为两类，人文拔尖人才资格生降60分录取，理科试验班(信息与数学)降60分录取，或降至一本线录取。

对于高考改革试点省份的考生，部分高校也推出了相应的针对性政策。如对外经济贸易大学对于浙江和上海考生优惠分数为自主招生最低录取控制参考线上20分，对江苏省考生选测科目等级要求为：AB+。此外，按照2018年自主招生时间表，各校自主招生测试时间仍然安排在高考后。

学科竞赛成绩不是唯一条件

用同一把尺子量学生不科学

3月21日，教育部部署2018高招工作，明确今年高考招生全面取消中学生学科奥林匹克竞赛、科技类竞赛等全国性高考加分项目。随后又发布《关于规范管理面向基础教育领域开展的竞赛挂牌命名表彰等活动的公告》，提出面向基础教育领域开展的竞赛结果只能视为荣誉，不能作为中小学招生入学依据。

当社会为“奥赛热”全面降温、着力减轻学生负担之际，记者发现，武汉大学首次在自主招生报名条件上，删去了“学生在高中阶段获得各类竞赛名次、发表论文和获得专利成果的享有优先资格”的规定。

“事实上，2017年底学校招生工作会议上就已确定删除了自主招生中对奥赛、论文等方面的要求。”武汉大学招生工作处处长王福告诉记者，这是出于“不唯竞赛、证书，不唯论文、专利”的考虑，“多年的自主招生实践证明，用同一把尺子去评价学生并不科学，而完全依靠竞赛成绩、论文发表情况进行评价容易造成错误的社会导向”。

王福介绍，武大今年将依据学生的学科特长、创新潜质和其在思想品德、学业水平、社会实践等方面的综合表现，由专家组集体审核，择优确定学生名单。但是，记者查阅武汉大学招生简章发现，考生自愿提供的“支撑材料”中可以包含获奖证书、论文、出版物、文学作品、发明专利等。

自主招生中的报名条件中删去“奥赛”是个例，还是普遍现象？记者梳理发现，九成以上的高校依然认可考生在数学、物理、化学、生物、信息学五大学科奥赛的成绩，理科类竞赛奖项依然是自主招生报考的主要条件。

事实上，将奥赛成绩排除于申报条件之外，将使得自主招生选拔工作在操作上更为复杂。而对于自主招生这种选拔性测试来说，对奥赛的青睐在于它的含金量。

清华大学自主招生的申请条件分为研究创作、突出才能、学科奥赛。在清华大学招办主任刘震看来，奥赛成绩在一定程度上反映了学生在某一学科方面的特长。但他同时介绍，尽管如此，学科竞赛条件只是作为申请条件之一，并不是唯一条件，满足其他条件如科技发明、研究实践、文学创作、创新与设计等方面具有突出表现的考生，同样可以报考。

相对于学科竞赛获奖的“硬杠杠”，在自主招生选拔中，对于文科学生的评判标准历来“不明晰”。2018年，各高校自主招生简章中虽然对人文类竞赛奖项等级有说明，但对具体赛事中文科赛事却鲜有提及，新概念作文等往年主流的文科类赛事，受到一定冷落。一些高校在招生简章中，对文科生申报条件表述为在学科特长和创新潜质上“有突出才能和极大潜力”。

而与往年相比，科技创新类赛事渐成新宠。据不完全统计，今年有60%以上高校都认可科技创新奖项，尤其是青少年科技创新大赛、中学生电脑制作大赛等。其中，华中科技大学、西南大学、北京化工大学等校认可考生在中国青少年机器人大赛的成绩。