2018年粤依学考招生志愿填报29日开始

今年广东省高职院校依据学考成绩录取志愿填报时间为3月29日-4月1日，录取时间为4月16日-26日。

南方网讯 （记者/柯丹洁 通讯员/粤考宣）根据省招生办日前公布的《关于做好2018年广东省高职院校依据学考成绩招生录取工作的通知》，今年广东省高职院校依据学考成绩录取志愿填报时间为3月29日-4月1日，录取时间为4月16日-26日。

据悉，今年是我省高职院校实行依据学考成绩招生录取试点工作的第二年，录取最低控制分数线为文科170分，理科150分，比去年有所提高。

凡参加了2018年1月份普通高中学业水平的语文、数学、英语考试（以下简称“高中学考”）的考生，符合高职院校录取要求的，可以填报志愿。填报志愿时，考生须先凭高考考生号和密码登录广东省教育考试院普通高考管理系统考生端（网址：http://www.ecogd.edu.cn/pgks/），在规定时间内完成网上志愿填报及确认，考生可自行上网填报或到中学（报名点）集中填报。网上填报志愿及确认志愿具体时间为3月29日8:00—4月1日18:00，网上填报征集志愿时间为4月21日8:00至22日16:00。

高职院校依学考成绩录取，设一个平行志愿组，实行“分数优先”平行志愿投档录取模式。考生填报志愿时，可填报6所院校志愿，每所院校可填报6个专业志愿及1个是否服从专业调剂选项。投档时，依据高职院校文科类、理科类专业的招生计划总数，按1:1比例根据考生成绩排位从高到低投档，由高职院校择优录取。录取结束后，如高职院校未完成招生计划，省招生办将组织征集志愿录取。

据统计，今年全省共有23.17万考生参加我省高职院校依据普通高中学业水平考试成绩招生录取考试，初步安排9.39万个招生计划。具体招生的院校和专业详见“2018年广东省高职院校分类考试招生（依据学考录取）宣传资料”中的招生专业目录。

省教育考试院提醒广大考生注意：一是要了解自己高中学考成绩及排位。考生可在3月26日-4月1日期间，通过广东省教育考试院官微（gdsksy）小程序查询高中学考文科或理科总分排位情况；二是要详细了解具体的招生政策和高职院校招生章程。考生填报志愿前，要认真了解依学考成绩招生录取的政策、志愿填报方式、投档模式，以及各高职院校招生网站发布的关于依学考成绩招生录取的招生章程和录取规则；三是要了解高职院校的招生专业及对考生身体条件要求。根据本人身体条件，参照所报考高职院校招生章程及省教育考试院统一编印的“依学考录取宣传资料”中对身体条件的特殊要求，选择填报合适的专业，避开不宜就读的专业；四是志愿填报应“冷热”结合，形成梯度。考生可以把最希望就读的高职院校填报在前，同时，参照去年高职院校录取最低排位情况，将录取机会较大的院校填报在后；五是要及时上网填报志愿及确认志愿。可依照事先填报并校对好的志愿表，录入所填报志愿的院校和专业代码，勾选是否服从专业调剂选项，并在网上提交。逾期不填报志愿或填报后未点击“志愿确认”的，责任由考生自负。漏报志愿的考生只能在征集志愿阶段补报有缺额计划的院校志愿。

省考试院特别提醒考生：考生在点击“志愿确认”按钮前，必须认真核对所填报的院校及专业志愿。当考生确定不再进行填报志愿的修改时，必须点击“志愿确认”按钮，未点击“志愿确认”的志愿无效，责任由考生自负。

考生在网上填报的志愿，一经确认，任何人不得再进行更改。考生须妥善保管考生号及登录密码，由于登录密码泄漏造成的志愿填报问题由考生自负。投档时，以考生网上确认的志愿数据为准。另外，填报志愿期间，考生也要注意及时查阅省教育考试院官网或官微公布的“依学考录取宣传资料”增补或更正信息。