南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

“我为南海代言”知识竞赛华工预赛结束 千名学生争当“南海代言人”

2018-03-28 14:55 来源：南方网 陈伟峰
字号减小 字号增大

　　南方网讯（记者/陈伟峰）27日晚上12点，由南方日报社、中共佛山市南海区委宣传部共同主办的“我为南海代言”知识竞赛华南理工大学线上预赛结束，成绩最高的20名学生将于29日参加线下决赛，争夺“南海代言人”称号，冠军可获得2000元奖金。

　　据了解，本次线上预赛于22日启动后反响热烈，预赛题目涵盖自然科学、历史人文、体育艺术，以及南海区相关政策经济信息等，共吸引华南理工大学1300多名学生报名参加。

　　华工学生会代表子骅全程参与了活动的推广和执行。他表示，华工学子对本次活动兴趣盎然，不但佛山南海籍的同学踊跃报名，还有更多对南海不太了解的同学，也带着强烈好奇心积极参加。

　　“参加初赛，他们大部分是抱着一种良性比拼的心态，跟好朋友比拼谁的成绩更高。而且也为了有更好的成绩，不少学生会在网上搜查南海的新闻资讯，了解南海的经济、政策、文化信息。”子骅说。

　　此前，“我为南海代言”知识竞赛系列活动已在中山大学、华南师范大学、暨南大学、广东工业大学等4所学校成功举行，取得良好效果。活动主要面向广佛地区的大学生，旨在通过轻松活泼的答题竞赛形式向大学生介绍南海，决赛竞答题目内容涵盖南海的社会经济热点、城市建设规划、文创旅游特色等多个方面。接下来，“我为南海代言”知识竞赛还将陆续走进华南农业大学、广东外语外贸大学、广州美术学院、广州大学以及佛山科学技术学院等多所高等院校。

　　据悉，南海近年全力推进全球创客新都市建设，以人为本，将城市发展与国际化、产业创新与新经济紧密结合，城市知名度与吸引力在广佛两地的大学生群体中不断提升。

编辑： 柯丹洁
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
深圳楼市出台重磅新政，“三价合一”正式…
深圳"三价合一"新政有何影响?最详解读在这…
李希在东莞调研时强调 切实把思想和行动统…
天河企业的AI、VR科技产品亮相_广东精选_…
2018中国广州国际投资年会全体大会举行，…
湛江企业家捐2亿建别墅送不出？_广东精选_…
奇瑞新能源瑞虎3xe正式上市 补贴后售价8.9…
南方时论：摸清土地家底 查清省情省力_广…
广东省2018年迎春宴会在澳门举行_广东精选…
全省联合治超专项行动即日起启动 3次以上…
推荐

广东最适合短途游的10大海岛 小长假约起

孩子的聪明是玩出来的！工程师设计出了这种炸裂智商的玩具

冬天的厚衣服这样收，不回潮无折痕，省了3个大衣柜！

80后是爷爷奶奶，90后古板！00后眼中的80、90后竟是这样

产妇痛得死去活来，丈夫却拒签无痛分娩！他竟然说……网友炸了！

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235