“我为南海代言”知识竞赛华工预赛结束 千名学生争当“南海代言人”

由南方日报社、中共佛山市南海区委宣传部共同主办的“我为南海代言”知识竞赛华南理工大学线上预赛结束，成绩最高的20名学生将于29日参加线下决赛，争夺“南海代言人”称号，冠军可获得2000元奖金。

南方网讯（记者/陈伟峰）27日晚上12点，由南方日报社、中共佛山市南海区委宣传部共同主办的“我为南海代言”知识竞赛华南理工大学线上预赛结束，成绩最高的20名学生将于29日参加线下决赛，争夺“南海代言人”称号，冠军可获得2000元奖金。

据了解，本次线上预赛于22日启动后反响热烈，预赛题目涵盖自然科学、历史人文、体育艺术，以及南海区相关政策经济信息等，共吸引华南理工大学1300多名学生报名参加。

华工学生会代表子骅全程参与了活动的推广和执行。他表示，华工学子对本次活动兴趣盎然，不但佛山南海籍的同学踊跃报名，还有更多对南海不太了解的同学，也带着强烈好奇心积极参加。

“参加初赛，他们大部分是抱着一种良性比拼的心态，跟好朋友比拼谁的成绩更高。而且也为了有更好的成绩，不少学生会在网上搜查南海的新闻资讯，了解南海的经济、政策、文化信息。”子骅说。

此前，“我为南海代言”知识竞赛系列活动已在中山大学、华南师范大学、暨南大学、广东工业大学等4所学校成功举行，取得良好效果。活动主要面向广佛地区的大学生，旨在通过轻松活泼的答题竞赛形式向大学生介绍南海，决赛竞答题目内容涵盖南海的社会经济热点、城市建设规划、文创旅游特色等多个方面。接下来，“我为南海代言”知识竞赛还将陆续走进华南农业大学、广东外语外贸大学、广州美术学院、广州大学以及佛山科学技术学院等多所高等院校。

据悉，南海近年全力推进全球创客新都市建设，以人为本，将城市发展与国际化、产业创新与新经济紧密结合，城市知名度与吸引力在广佛两地的大学生群体中不断提升。