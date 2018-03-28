广东21所高校新增107个硕士学位授权点，45个博士学位授权点

27日，国务院学位委员会公布2017年审核增列博士、硕士学位授权点名单。广东21所高校共新增107个硕士学位授权点，45个博士学位授权点。

27日，国务院学位委员会公布2017年审核增列博士、硕士学位授权点名单。广东21所高校共新增107个硕士学位授权点，45个博士学位授权点。

本次新增学位授权点特别注重服务国家需求，走“内涵式发展”道路。在我省获批的学位点中，超过55%是适应广东经济社会发展的理工类和医科类学科，为支撑我省创新驱动发展续上源头活水。

老牌名校刷屏

新兴大学突围

在广东高校本次新增的博士学位授权点中，已有二级学科授权点新增为一级学科授权点14个，新增一级学科授权点29个，新增专业学位授权点2个。

在新增的硕士学位授权点中，已有二级学科授权点新增为一级学科授权点22个，新增一级学科授权点34个，新增专业学位授权点51个。

其中，地处深圳的两所大学表现可圈可点。深圳大学本次新增7个博士点、9个硕士点，新增数量位列全省第一。这所1983年创办的特区高校，综合实力和办学层次将得到提升。

南方科技大学在省高水平理工科大学建设的支撑下，办学实力不断提升，本次拿下数学、物理学、化学和生物4个理工科硕士学位点，向本硕博培养体系迈进一步。

广东老牌名校依旧是榜单上的热门，其中，暨南大学新增8个博士点、6个硕士点，排名第二；中山大学新增7个博士点、4个硕士点，排名第三。华南理工大学也斩获6个博士点。