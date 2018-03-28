北京大学电子游戏选修课爆满 有学生席地而坐

“我下午3点多就来占座了！”下午6点多，距离晚上第一节课还有半个多小时，北京大学理教楼的180人大教室已经是座无虚席。就连座位间的通道上，也坐满了从隔壁借来小圆凳的学生；有的学生甚至直接席地而坐。

“我下午3点多就来占座了！”下午6点多，距离晚上第一节课还有半个多小时，北京大学理教楼的180人大教室已经是座无虚席。就连座位间的通道上，也坐满了从隔壁借来小圆凳的学生；有的学生甚至直接席地而坐。

他们要上的这门课叫做《电子游戏通论》，这样的爆满也出乎了授课教师陈江的意料。这门面向全校的选修课，原定上限为120人，结果选课时直接“爆掉”，第一次上课时，教室里根本坐不下；后来不得不找到教务处调整了选课人数，并换了一间能容纳180人的大教室。不过几节课下来，每次都维持着200多人的听课规模。

“我是鼓起勇气才开了这门课的。”陈江说，自己的“不敢”不是来自可能的舆论压力，而是来自备课带来的挑战——来自北京信息科学技术学院的陈江，老本行是无线通信，平时打交道最多的是电路，之前教过与游戏最接近的课程是《媒体设计》，他很担心自己开课时没法给学生提供足够的素材。但是作为一个游戏玩家，陈江又觉得自己有一种使命感，让更多的人知道游戏是什么，好的游戏是什么样的。此外，身边在游戏公司就业的师弟师妹们，也让陈江感受到了这个产业和行业发展的凶猛态势，在他看来，学生们将来走向社会后，都要直接或者间接地跟这个行业产生联系。

电子游戏选修课？是教人如何成为游戏高手吗？授课教师陈江告诉记者，他开设这门选修课的初衷是为了让学生了解电子游戏的全貌，包括与其相关的产业、技术、心理等。“我希望我的学生们能多看点，眼界高了，自然就能对烂游戏产生免疫。”比如，昨天的课讲的是“游戏设计原则”，陈江独辟蹊径地从神经化学方面解读了游戏设计的原则：多巴胺“由痛而生”，游戏中“略有难度的BOSS”、“对战模式”等设计能更大限度刺激多巴胺产生；场景气氛的渲染、情节突发的转折等能有利于肾上腺素的产生……“我在陈老师的课上听到了更多游戏背后的东西，好的游戏需要大量的投入，里面有很多的创意和思考。”来自国际关系学院的一名大三女生告诉记者。

除了让学生避开烂游戏的坑，陈江在课堂上并不忌讳给学生推荐好的游戏。在他看来，好游戏的标准很简单，那就是让玩家的收获大于付出。这种“收获”不仅仅是正统意义上学识的长进，也包括情绪的平复、感受到团队的力量等。