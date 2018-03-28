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20余城掀起“人才争夺战” 广栽“梧桐”争引“凤凰”

2018-03-28 07:09 来源：人民日报海外版
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　　“上海要聚天下英才而用之！”3月26日下午，上海市人才工作大会举行。上海市委书记李强表示，要实施人才高峰工程，进行大刀阔斧的人才政策改革，形成对全球高峰人才的“磁吸效应”，打造“人才梦之队”。

　　想要“磁吸”人才的不只有上海。近日，杭州、郑州、武汉、郑州、合肥、南京等20多个城市都出台了人才新政。这些人才政策，既立足国内，又放眼全球，掀起了一场“人才争夺战”。

　　“抢人”大战放眼全球

　　南京放宽外籍人才申请永久居留证规定，郑州市给具有博士学位的青年人才提供每人10万元的首次购房补贴，成都实行全日制大学本科及以上毕业生凭毕业证落户……

　　在各地的优惠政策中，吸引海外人才成为重头戏。

　　在杭州，外国人才可享受7项出入境便利政策，创业资助最高可达1亿元，优秀外国留学生毕业后，可直接在杭就业并享受相应补贴等。

　　在南京，为了支持外国留学生直接留在南京创新创业，有关部门出台一系列政策，积极引进外籍高层次人才。比如，规定争取国家授权后，外国留学生凭借江苏高校毕业证书、创业计划书，可申请有效期2至5年的私人事务类居留许可(加注“创业”)等。

　　各地为何如此关注海外人才？这与中国各大城市不断推进自身国际化建设有关。近年来，无论是上海、杭州还是南京，都曾提出要提升国际化水平。今年的政府工作报告也指出，鼓励海外留学人员回国创新创业，拓宽外国人才来华绿色通道。可以预见，中国各地面向全球招揽人才的态势将一直持续下去。

编辑： 唐巧燕
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