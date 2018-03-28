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无论年龄无论职业 拾起诗意的日子，从来不晚

2018-03-28 09:07 来源：中国青年报
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　　外卖小哥是城市中随处可见的人群，他们形色匆匆地骑着电瓶车，目不斜视，似乎心中唯有外卖和远方。但有可能在等红灯的那十几秒，他们中会有人掏出手机，背一首七绝，雷海为就是这样一个人。

　　《中国诗词大会》第三季从3月23日起在央视十套科教频道开播，雷海为在第四期亮相后，有人好奇，这是哪家的外卖员，我订个外卖是不是就能碰到伊？

　　本季节目组从全国超过10万人的报名者中，选拔出140余位选手，选拔标准是“热爱诗词、有功底、有生活”。与以往不同的是，场内百人团首次“分团而战”，分为12岁以下儿童组成的少年团，在校学生组成的青年团，各行各业组成的百行团，以及由两位亲属关系选手组成的家庭团，每场比赛由每个团成绩第一的选手胜出。

　　“以前不分的时候，会发现到最后都是陈更、武亦姝这样的学生在比，他们手快，而且适应这种形式，现在分团是想给不同层次的人更多上台的机会。”总导演颜芳说，“这不是一场文科考试，是想通过诗词来展现人心与人生，通过诗词引出思考和感悟。”

　　在百行团中，外卖小哥并不算稀奇的行业。

　　在节目第一期中上台的夏鸿鹏来自辽宁沈阳，是一名带犬民警——培养和训练警犬，包括集搜爆和扑咬功能于一身的工作犬，还有缉毒、刑侦等专型犬。带犬民警集“苦、脏、累、难、险”于一身，还要时刻有被犬咬伤的心理准备。今年39岁的夏鸿鹏不怕苦不怕累，一干就是18年。

　　这份工作最让夏鸿鹏难受的，是生离死别——狗是活不过人的，特别是警犬，由于长期嗅闻有毒物品，平均寿命只有8~9岁。但他没想到，这一次，“死离”的竟然是自己。

　　2017年春节，夏鸿鹏和三年级的女儿一起看了《中国诗词大会》。女儿觉得特别有意思，想参加，又觉得自己诗词量不够，夏鸿鹏就说“那爸爸先去参加，你复习复习再来”。话虽如此，夏鸿鹏没太上心，觉得即使赶不上第三季，以后总有机会的。然而在2017年6月底，他被查出胃癌晚期，3天后就被推进手术室，胃全部被切除，术后还接受了两次化疗。

　　这时，夏鸿鹏想起了和女儿的约定，他开始重拾诗词，坐一夜火车到北京参加第三季面试，“走上诗词大会的舞台，就是为了实现对女儿的承诺。让她以后想看爸爸了，还能看看节目”。

编辑： 唐巧燕
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