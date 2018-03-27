南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 粤信用 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

教育关注：“一流学科”应满足国家重大需求

2018-03-27 09:14 来源：中国青年报 李超 见习记者 孙庆玲
字号减小 字号增大

　　自从去年9月公布“双一流”大学名单开始，全国人大代表、南京邮电大学校长杨震感觉“压力很大”。

　　对杨震来说，南京邮电大学作为一所非985、211高校，能入选“双一流”是“历史性的重大发展机遇。”在他看来，“双一流”高校和学科建设名单，在认定工作流程上实现重大突破——不组织高校申报，不需主管部门推荐。

　　但另外要面对的是，“双一流”建设不搞终身制，将有进有退动态调整，2020年就会迎来首次“期末考试”。

　　今年的政府工作报告专门提到“以经济社会发展需要为导向，优化高等教育结构，加快‘双一流’建设，支持中西部建设有特色、高水平大学”。

　　“以经济社会发展需要为一流学科发展导向”也成为这次两会代表委员热议的话题。

　　杨震介绍，目前学科划分标准国内外有较大差别。按学科分类排行的ESI（基本科学指标数据），对大学学科划分只有22个，划得较粗。而国内高校把学科划成为一级学科、二级学科，光一级学科就有110个。“在学科交叉融合的大趋势下，这个划分又可能面临过细的问题”。

　　他说，某种程度上，学科划分是知识体系的划分，随着知识融合交叉度越来越高，我们应该研究、明确一套符合国家经济发展需求，从实际情况出发，科学地划分学科标准，为一流学科建设指明方向。“离新一轮的评价时间不多了，希望国家能公布更细致的评选标准，或进一步地引导，明确一流学科的发展目标”。

　　南邮进行了有自己特色的探索。这次，该校入选的“一流学科”是“电子科学与技术”。该校将电子科学与技术、信息通信工程、材料科学与工程3个一级学科集结组建了“电子信息科学与工程”学科群。在学科群内设置了7个专业方向，确定了7位带头人。

　　全国人大代表、苏州大学校长熊思东表示，为适应一流学科建设，应让高校那些仍处于僵硬状态的机制体制尽可能“活”起来。

　　去年，江苏下放了所有本科高校教师职称评审权，一方面提高了高校办学自主权；另一方面，通过精准措施改革，激发了各个层次教师的积极性。

　　熊思东表示，作为研究型大学，苏州大学高级职称占比高于教学型大学。但在实际操作中，教授晋升比例相对僵硬。

　　熊思东说，目前，苏州大学有教职员工5200多人，正副教授有2000多人。想让更多教师晋升为教授，充分调动积极性，学校面临着很多难题，比方由于工资总量和绩效的控制，“假如职称比例改变，基数会发生重大改变，相关政策也要跟着调整。”

　　全国政协委员、中国社会科学院大学党委书记、常务副校长张政文也认为，一流学科建设应是各个学科都有各自具体标准，“一流学科应满足国家重大需求以及急需，同时又是世界学术一流水平”。

　　张政文说，这些年，学生更多的是参与课堂教育、专业知识教育，把学生与课本、教材“绑定”在一起，忽略了学东西的本质初心。

　　比如机械专业学生，以前是在课堂、实验室学习，最多到实习基地看看。现在就要了解行业情况、国家装备需求难点疑点等，学习要更加面向社会。这就需要政府、社会、学校等方面协作，既需要制度建设，平台建设，还需社会广泛了解高等教育，从而支持高等教育建设，是个系统工程。

　　“如果我们大学做不到走向世界舞台中央，那我们社会经济的发展也很难引领世界。”全国政协委员、南京航空航天大学副校长施大宁认为，所谓世界一流大学，一定是引领性的，一定是对社会发展、对人类的科技进步，对思想文化的引领都是超前的，都是创新的源泉、文化的高地、思想的摇篮。

　　“不能用单一化的标准来评价特色化学校。”全国政协委员、江苏省政协副主席、南京中医药大学校长胡刚说，教育部确认“双一流”建设高校，充分体现了“中国特色，世界一流”。除了“世界一流”，“中国特色”也是不能忽视的。

　　这一次，全国共有7所高校入围中医药一流学科建设，南京中医药大学是其中之一。他说，国内较通用评价标准是ESI学科或SCI论文，用这套标准来评价中医、中药学科很不合适。“我们学校在中医、中药的特色发展，更多为健康江苏、健康中国建设提供服务”。

编辑： 柯丹洁
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
全国人大会议广东代表团返粤 代表称将尽快…
国家监察法表决通过在广东纪检监察干部中…
省财政厅、教育厅联合印发《广东省城乡义…
我省党员干部群众热议习近平主席重要讲话…
人脸识别+后置双摄 荣耀畅玩7C官方图赏_手…
广东今年底前全面建立湖长制 四级双总河长…
治愈乙肝是世界难题，但医生仅用8个月就治…
在粤全国人大代表：为实现“四个走在全国…
财政部：力争年内完成个人所得税法（修订…
国内多地出台无人车路测政策 明确发生事故…
推荐

广东最全高铁线路曝光！这2条今年通

不打不骂就让孩子服？刷爆家长群的女教授育儿经，到底有多神？

车牌就是付款码！我们的手机，开始在支付场景中慢慢消失了！

泪奔！手机中那些舍不得删除的聊天记录

你常用的洗手“神器”，一点就着？千万要注意……

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235