教育关注：“一流学科”应满足国家重大需求

今年的政府工作报告专门提到“以经济社会发展需要为导向，优化高等教育结构，加快‘双一流’建设，支持中西部建设有特色、高水平大学”。

自从去年9月公布“双一流”大学名单开始，全国人大代表、南京邮电大学校长杨震感觉“压力很大”。

对杨震来说，南京邮电大学作为一所非985、211高校，能入选“双一流”是“历史性的重大发展机遇。”在他看来，“双一流”高校和学科建设名单，在认定工作流程上实现重大突破——不组织高校申报，不需主管部门推荐。

但另外要面对的是，“双一流”建设不搞终身制，将有进有退动态调整，2020年就会迎来首次“期末考试”。

今年的政府工作报告专门提到“以经济社会发展需要为导向，优化高等教育结构，加快‘双一流’建设，支持中西部建设有特色、高水平大学”。

“以经济社会发展需要为一流学科发展导向”也成为这次两会代表委员热议的话题。

杨震介绍，目前学科划分标准国内外有较大差别。按学科分类排行的ESI（基本科学指标数据），对大学学科划分只有22个，划得较粗。而国内高校把学科划成为一级学科、二级学科，光一级学科就有110个。“在学科交叉融合的大趋势下，这个划分又可能面临过细的问题”。

他说，某种程度上，学科划分是知识体系的划分，随着知识融合交叉度越来越高，我们应该研究、明确一套符合国家经济发展需求，从实际情况出发，科学地划分学科标准，为一流学科建设指明方向。“离新一轮的评价时间不多了，希望国家能公布更细致的评选标准，或进一步地引导，明确一流学科的发展目标”。

南邮进行了有自己特色的探索。这次，该校入选的“一流学科”是“电子科学与技术”。该校将电子科学与技术、信息通信工程、材料科学与工程3个一级学科集结组建了“电子信息科学与工程”学科群。在学科群内设置了7个专业方向，确定了7位带头人。

全国人大代表、苏州大学校长熊思东表示，为适应一流学科建设，应让高校那些仍处于僵硬状态的机制体制尽可能“活”起来。

去年，江苏下放了所有本科高校教师职称评审权，一方面提高了高校办学自主权；另一方面，通过精准措施改革，激发了各个层次教师的积极性。

熊思东表示，作为研究型大学，苏州大学高级职称占比高于教学型大学。但在实际操作中，教授晋升比例相对僵硬。

熊思东说，目前，苏州大学有教职员工5200多人，正副教授有2000多人。想让更多教师晋升为教授，充分调动积极性，学校面临着很多难题，比方由于工资总量和绩效的控制，“假如职称比例改变，基数会发生重大改变，相关政策也要跟着调整。”

全国政协委员、中国社会科学院大学党委书记、常务副校长张政文也认为，一流学科建设应是各个学科都有各自具体标准，“一流学科应满足国家重大需求以及急需，同时又是世界学术一流水平”。

张政文说，这些年，学生更多的是参与课堂教育、专业知识教育，把学生与课本、教材“绑定”在一起，忽略了学东西的本质初心。

比如机械专业学生，以前是在课堂、实验室学习，最多到实习基地看看。现在就要了解行业情况、国家装备需求难点疑点等，学习要更加面向社会。这就需要政府、社会、学校等方面协作，既需要制度建设，平台建设，还需社会广泛了解高等教育，从而支持高等教育建设，是个系统工程。

“如果我们大学做不到走向世界舞台中央，那我们社会经济的发展也很难引领世界。”全国政协委员、南京航空航天大学副校长施大宁认为，所谓世界一流大学，一定是引领性的，一定是对社会发展、对人类的科技进步，对思想文化的引领都是超前的，都是创新的源泉、文化的高地、思想的摇篮。

“不能用单一化的标准来评价特色化学校。”全国政协委员、江苏省政协副主席、南京中医药大学校长胡刚说，教育部确认“双一流”建设高校，充分体现了“中国特色，世界一流”。除了“世界一流”，“中国特色”也是不能忽视的。

这一次，全国共有7所高校入围中医药一流学科建设，南京中医药大学是其中之一。他说，国内较通用评价标准是ESI学科或SCI论文，用这套标准来评价中医、中药学科很不合适。“我们学校在中医、中药的特色发展，更多为健康江苏、健康中国建设提供服务”。