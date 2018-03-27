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调查：超八成受访大学生表示选修课不只为学分

2018-03-27 09:14 来源：中国青年报
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　　反复核对课程代码后，王祎和室友分坐在电脑前。她们准备在学校选课系统开放的瞬间，立即按下“选课”按钮。

　　在王祎看来，虽然选不上心仪的课程也能去旁听，但她总觉得“既上了有意思的课，又能拿到学分”才是最理想的状态。“时间和精力总是有限的。”王祎说。

　　近日，中国青年报校媒联盟面向全国100余所高校的532名大学生发起问卷调查，结果显示，85.1%的受访大学生表示选修课不只为学分，教师授课水平、考试的难易程度、作业量、课程的实用性都成为影响学生选课的重要因素。

　　46.2%受访大学生表示选课时更看重教师授课水平

　　“请用经济学原理分析‘为什么男人有钱就会变坏’。”这是四川大学选修课“爱情婚姻经济学”结业考中的试题，也一度在网络上走红。

　　上过这门课的叶娉同学表示，老师上课时思路清晰，逻辑缜密，幽默风趣，善于用经济学理论分析各种案例。这门课无疑是同学们眼中的“香饽饽”。

　　黑龙江大学的杜宁宁告诉笔者，选修课“马克思哲学经典导读”在学生中非常出名。据他介绍，该课的主讲教师是九位大咖级教授，他们面向全校学生，轮流讲授哲学经典。年过八旬的张奎良教授也出现在这门选修课的讲台上——头发花白，全程站立，满黑板的讲义，依旧激情四射。课程结束后，全班同学不由得起立，鼓掌目送教授离开。张奎良留下办公地点，邀请同学与他探讨哲学问题。杜宁宁认为，“公选课专业性相对较弱，学生听课效果也差强人意——但当教师融心血于公选课，学生自然报以掌声和尊重。”

　　在中山大学大三学生丁一看来，公共选修课“植物的智慧”也属于抢手的一类课程。课堂上老师几乎不点名，但是很少有学生缺席。据她介绍，这门课程内容丰富，老师会结合电影书籍等文学作品分析植物的各种功能，同时布置一些课后实践作业。丁一选择的课后作业是种植向日葵，观察白天向日葵花盘的旋转情况，记录向日葵发芽开花凋谢的过程。“老师说第整百位发作业到邮箱的同学还可以得到一本植物图谱！”丁一觉得这样的抽奖为课堂增添了许多乐趣。

　　中国青年报校媒联盟调查结果显示，81%的受访大学生在选课时看重授课教师的名望和授课水平，57.3%的受访大学生表示所选“课程内容是自己擅长，想进一步学习”。同时，71.4%受访大学生会选择考试简单，作业少，学分易得的课程。

　　对应届生寇玲来说，大四的选课更让人纠结。上学期，正在准备硕士研究生招 生考试的寇玲复习任务重，恰巧这时学院一位知名教授新开设了一门实践性很强的课程，寇玲明白，修习这门课需要付出很多精力做实验，在一定程度上会挤压备考时间，但是如果放弃这门课程会让自己觉得本科生涯有遗憾。

　　寇玲纠结了很久，还是决定选择了这门课程。“跟随这位老师学到的治学态度是受益终身的，”寇玲说，“很庆幸自己没有放弃。”

　　中山大学2016级本科生陈硕在大二时选择由中文系转入新闻与传播学院，他坦言，刚入学时，和身边的很多同学一样，自己有一种好好学习、利用公选课拓宽知识面的热情，“希望有很多本专业知识外的收获”。然而，经过一个学期的学习，他感觉“通过公选课学什么东西好像是不太现实的”，因为公选课的性质让人很难自控。在大一下学期，他开始“功利地”把重心放在专业课学习上，而公选课只关心点名与否、考核方法、给分标准等等信息。

编辑： 柯丹洁
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