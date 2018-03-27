多省份启动2018年公务员招录

近期，多省份密集启动了2018年公务员省考的报名工作，今年各地的公务员招录政策继续注重基层导向，一些省份通过采取放宽招考专业限制、降低开考比例等措施，对基层艰苦边远地区给予政策倾斜。

近期，多省份密集启动了2018年公务员省考的报名工作，今年各地的公务员招录政策继续注重基层导向，一些省份通过采取放宽招考专业限制、降低开考比例等措施，对基层艰苦边远地区给予政策倾斜。

20余省份启动2018年公务员招考

目前，多个省份2018年公务员省考的正在进行网上报名。相对于被称为“国考”的中央机关及其直属机构公务员招录，以各省份为单位组织的公务员招考也被成为“省考”。

今年2月底以来，多地密集启动2018年公务员招录，记者统计，目前已有超过20个省份发布了2018年公务员省考招考公告。

从各地公布的招考人数来看，安徽、湖北、广西、广东、湖南、黑龙江等省份今年的公务员招录人数均在7000人以上，其中，湖南计划招录9817人，广东计划招录10929人。

从报名情况来看，一些省份的公务员报名火爆，例如，贵州当地媒体援引贵州省人社厅考试院的消息，贵州全省公务员考试报名人数超过40万，为历年之最，最热岗位的竞争超过1700:1。

在今年拟招录3765名公务员的云南，最终共有30.5128万人成功报名，报名成功并缴费为28.4944万人，报名人数创新高。

多地招考政策向基层倾斜

近年来，无论是国考还是省考，公务员招录政策更为注重向基层倾斜的导向。从今年各地的公务员招录政策来看，多地加大政策倾斜，支持基层公务员招录。

今年，湖北省各级机关考试录用公务员7382名，其中县乡基层机关共招录6126人，占到全省总计划的82.99%。湖北今年对招录村(社区)干部的乡镇(街道)机关职位，学历条件放宽到高中、中专或技工学校，年龄放宽到45周岁。

为了为帮助基层机关留住人，此次湖北招录公务员，国家重点扶持的贫困县和省级贫困县共有351个职位限制本地户籍。同时，全省乡镇机关、村(社区)干部等享受定向优惠政策的人员实行5年最低服务期。

今年，海南的公务员招录对确定为艰苦边远地区范围的11个市县的60个乡镇的职位，采取放宽招考专业限制(一般不限专业)、降低笔试开考比例(比例：1∶2)、降低笔试和面试合格分数线等措施，降低进入门槛。

今年，安徽共招录公务员和参照公务员法管理工作人员7801名，其中，县以下机关招录计划6131名，占全省计划总数的78.6%。今年安徽还分别确定面向“服务基层项目人员”、优秀村(社区)干部招录计划1023名和29名，进一步拓宽基层公务员来源渠道。

多省份将笔试时间定在4月21日开考

公务员省考时间分布有何特点？从各地发布的招录公告来看，公务员省考的笔试时间集中在4月中下旬，这其中，绝大多数省份将笔试时间定在4月21日开考。

近年来，越来越多省份将公务员省考的笔试开考时间定在同日，在考生中，这也被称为“公务员联考”。例如，去年4月22日，全国有24个省份同日举行2017年度省考笔试。

华图教育公考辅导专家李曼卿此前对媒体分析，多省份的公务员招录“联考”始于2009年，当年4月26日，7个省份同日举行了公务员招录考试。此后，每年的4月中下旬多省份同一天举行公务员考试渐成惯例。

专家分析，参加“联考”的各省份，其招录工作均是单独组织，“联考”也并非“同卷”。以往，一些考生跨多省参加考试，若被多地录用后只能选择一个岗位入职，这就对其他岗位的招录带来影响。多省份选择同日笔试，有助于避免考生利用考试时间差奔波各省份频繁应考的弊端。