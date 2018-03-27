校车应急疏散演练进校园！

3月26日，是全国中小学生安全教育日，孩子们的安全是我们永远的牵挂。

3月26日，是全国中小学生安全教育日，孩子们的安全是我们永远的牵挂。在第23个全国中小学生安全教育日来临之际，根据教育部、公安部关于组织开展“做自己的首席安全官——平安校园行”主题宣传活动的通知要求，3月21日至3月22日，广东省教育厅在惠州市博罗县湖镇中心小学组织开展第23个全国中小学生安全教育日主题活动暨校车服务保障和应急疏散示范演练活动。省校车安全管理厅际联席会议有关成员单位、全省各地级以上市教育行政部门、部分县（市、区）教育行政部门、部分学校及校车服务单位代表近200人参加活动。

校车应急疏散示范演练活动旨在向全省各地各学校及校车服务单位提供标准化的演练模板，通过规范化的演练活动有效提高校车发生事故时乘车学生的应急避险能力。

演练结束后，广州市、博罗县、顺德区、台山市教育局代表分别就如何加大投入、加强管理解决学生上下学交通问题，如何利用科技手段优化校车许可，以及如何加强学生外出包车管理和发挥行业自律、自我管理等方面进行了交流发言。

广东省公安厅交通管理局曾涛副局长参加活动并讲话，指导各地如何做好校车安全工作。曾涛副局长表示全省各级公安交警部门将坚决支持各级教育部门做好校车安全管理工作。 中国教育学会专家作了安全教育与学生安全事故的大数据分析报告。省教育厅安保处处长王自成通报全省中小学校安全工作情况，部署下阶段工作。暨南大学、广东外语外贸大学、广东交通职业技术学院专家为活动代表就如何做好校园安全管理、校车安全管理工作和做好校园突发事件应急处置以及舆情应对为活动代表授课。

接下来，全省各地将在安全教育日前后，围绕“做自己的首席安全官——平安校园行”主题宣传活动，全面开展各类安全宣传教育和应急避险演练活动。