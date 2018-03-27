广东省将公费定向培养粤东西北中小学教师

培养范围包括了学前教育、特殊教育、小学教育（全科）和义务教育阶段学校音乐、体育、美术等紧缺学科教师，以及高中的研究生学历层次教师，涵盖了从专科、本科到硕士研究生3个学历层次。

26日，广东省教育厅、省机构编制委员会办公室、省财政厅、省人力资源和社会保障厅发布《关于公费定向培养粤东西北中小学教师的实施意见（征求意见稿）》（下称《意见》），提出从2018年开始，面向粤东西北地区71个县（市、区）定向培养本专科、硕士研究生学历层次教师，毕业后到定向范围学校（含村小、教学点）任教不少于6年，以加快全省教师队伍建设，培养一批“下得去、留得住、教得好、有发展”的乡村教师。目前《意见》正在向社会公开征求意见，意见反馈截止日期为4月8日。

《意见》提出，从今年开始开展省级公费定向培养计划。培养范围包括了学前教育、特殊教育、小学教育（全科）和义务教育阶段学校音乐、体育、美术等紧缺学科教师，以及高中的研究生学历层次教师，涵盖了从专科、本科到硕士研究生3个学历层次。

该计划培养经费由省级财政统筹安排，在生均拨款基础上，按照本专科学历层次每生每年2万元标准，硕士研究生学历层次每生每年3万元标准安排给各培养高校，专项用于公费定向培养师范生在培养院校学习期间免缴学费、住宿费、军训服装费、教材资料费及实习实践费和发放生活补助费等，其中生活补助费标准为每人每年8000元。

此次公布的培养院校包括华南师范大学、广东技术师范学院、岭南师范学院、韩山师范学院、广东第二师范学院、广州大学、韶关学院、嘉应学院、惠州学院、肇庆学院和广东省外语艺术职业学院、广东茂名幼儿师范专科学校、湛江幼儿师范专科学校等。未来每年还将根据实际情况对院校进行适当调整。

报考对象限大陆或内地户籍人员，需承诺在校学习不转学、不转专业，且保证毕业后服从计划来源地安排，到定向范围学校（含村小、教学点）任教不少于6年。在规定服务期内，鼓励定向师范生通过自学考试或函授、在职攻读研究生等形式提升学历，但不得以升学、调动为由不履行限期服务约定。

《意见》提出，由县（市、区）申报培养计划，省教育厅统筹确定年度公费定向培养专业、培养计划数和培养院校，并统筹编制各地各招生类型的年度计划。