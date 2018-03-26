自主招生将成学霸“必争之地”

日前，教育部发出通知，全面取消体育特长生、中学生学科奥林匹克竞赛、科技类竞赛、省级优秀学生、思想政治品德有突出事迹等全国性高考加分项目。

日前，教育部发出通知，全面取消体育特长生、中学生学科奥林匹克竞赛、科技类竞赛、省级优秀学生、思想政治品德有突出事迹等全国性高考加分项目。记者了解到，近年来，对于有志于考取国内顶尖高校的学霸而言，自主招生成为了他们的“必争之地”。寒假期间，广大附中就有一名高一学生和两名高二学生获得了北京大学“一本即录取”的资格。3月下旬开始，各大高校陆续公布了自主招生简章。从已公布的简章来看，五大学科竞赛成绩成为了理科专业的“通行证”。

三名高一高二学霸签约北大

在寒假举行的北京大学信息学冬令营上，广大附中有三名学生获得北京大学“达到一本线即录取”的资格，高一男生曾相如便是其中之一。该冬令营主要面向全国高一高二年级的信息学竞赛尖子，今年获邀参加的有220余人。据悉，此次北大冬令营营员需先后经历校系介绍、数学测试、编程考核及面试考核等环节，通过考核的学生按成绩可以获得不同等级的北大自主招生优惠。

曾相如小学五年级进入当时的市奥校，从小学到高一，斩获多个奥数奖项，2016年和2017年均获得全国青少年奥林匹克联赛（NOIP）提高组广东赛区一等奖，在2018年1月份获得广东省重点中学信息学邀请赛（GDKOI）高中组一等奖。正是由于这一系列奖项加上教练推荐，曾相如获得了参加北大信息学冬令营的资格，并最终在一系列测试中过关斩将，脱颖而出。

“虽然高考各类竞赛加分取消，但对于确有特长的孩子来说，竞赛是不应该放弃的。竞赛成绩不仅是获得名校自主招生资格的敲门砖，其本身也是自主招生笔试的必备技能，越早开展越有利。同时，要关注各类自主招生信息，按照时间点要求，提前做好相应准备。”曾相如的父亲建议。

不仅能降分还能被特殊培养

“自主招生真的越来越重要了，2017年国内某顶尖高校在广东省招了100多人，其中八成以上的学生都通过自主招生获得了不同程度的录取优惠，只有不到两成是‘考’进去的。虽然这八成学生中，也有不少人即使靠高考也能考进这所学校，但录取优惠给了他们足够的底气和更加放松的心态，大大降低了他们高考失手的几率。”广州一所知名高中的老师告诉记者。

自主招生之所以成为“香饽饽”，是因为其降低了通过高考进入名校的门槛，并有望在入学后获得更好的发展。以清华和北大为例，清华自主招生认定的优惠降分一般为10分~60分，部分特别优秀的学生可获得降至一本线的录取优惠，并可被邀请参与后续特殊培养环节，如优先推荐参加清华大学创新人才培养计划，优先推荐赴海外知名大学交换学习等；北京大学通过普通类专业自主招生的学生获降分幅度从降20分到一本线录取不等，医学类专业从降20分到降40分不等。

“清北”自主招生都有哪些要求

上周起，许多高校公布了自主招生简章，各校的理科专业大部分对五大学科（数学、物理、化学、生物、信息学）竞赛有要求。

但五大学科竞赛并非唯一的“敲门砖”，除此以外，不同的院校和专业各有不同的要求。清华大学还青睐在科技发明、研究实践、文学创作等方面具有突出表现的学生，以及在人文与社会、创新与设计等方面具有突出才能或在相关学习实践中取得优异成绩的学生。

清华大学人文与社会类（经学方向）申请条件

热爱中国文化，品行端正，以学习与研究儒家经典为终身职志；受过较系统的蒙学教育，能背诵《三字经》《百家姓》《千字文》《笠翁对韵》《龙文鞭影》；有较好的经学基础，能背诵“四书”（《大学》《中庸》《论语》《孟子》），以及《周易》《诗经》中的一种；有初步的文字学基础，学习过《说文解字》，能用篆书默写540部首，能简单讲解“六书”。

中国人民大学人文科学实验班的考古学申请条件

身体健康，精力充沛，善于应对环境变化；学习成绩优异，历史成绩优秀，古文阅读能力强；性格开朗乐观，有较强的情绪控制能力。

北京大学要求申请报考者须具备以下条件之一

1.有发明创造或参加科技类竞赛全国决赛、国际比赛获得优异成绩者；

2.在北大自主招生专业范围内有相关学科特长、创新潜质，并在国内外相关专业学习实践活动中取得优异成绩者；

3.在高中阶段参加全国中学生学科奥林匹克竞赛（数学、物理、化学、生物学、信息学）全国决赛获得优异成绩者。

2017年部分自主招生面试题（来源于网络整理）

1.对高晓松的“诗和远方”的看法；

2.结合北大毕业生戴维创立OFO，以及大众创业、万众创新，互联网+和共享经济，谈谈对创新创业的认识；

3.用英语谈一谈对阿甘这个人物的看法；

4.如何理解“我是我的记忆”这句话？你有哪些重要的记忆？记忆对你有什么作用？

5.宇宙中有哪些物质？

6.逆炬阵的定义；

7.人工智能机器人“小冰”的诗集《阳光失去了玻璃窗》正式出版，请谈谈你的看法；

8.假如你是一名家长，周末会不会送孩子去新东方或者学而思这样的课外学习机构？结合自己的看法谈谈课外学习机构的优缺点（用英语回答）；

9、如果地球上自转速度快到可以使物体漂浮，那么赤道上一天的时间是多长？

广州高中名校力拼自主招生

现在，广州许多高中名校已经开始在自主招生上铆足了劲。

日前，广州市第六中学发布了“新知实验班”的报考须知。这个将于今年9月正式开办的实验班的人才培养目标之一，便是让学生获得高校自主招生资格。记者从该校获悉，学校将为“新知实验班”的学生开设与高校自主招生直接相关的必修课“创新研究”并提供“创新机器人”“创意编程”“三维设计与创意制作”等校本选修课，帮助学生提升科学素养，形成核心竞争力。以“夏令营”“冬令营”等方式、以“项目学习”的形式，确保进入“新知实验班”的学生，人人有科研项目，在导师的指导下，完成科研、撰写论文、参赛培训。组织学生参加各种创新发明竞赛中获得大奖。

广大附中近年来通过培养学生的学科专长，在五大学科竞赛和高校自主招生中收获颇丰。该校副校长介绍，在高一的学生入校后，学校会根据不同学生的不同特长，组成多个兴趣班，进行有针对性的培养。除了五大学科，还有作文培训、创造发明培训等，进行每周不低于四个小时的培训。对于特别有潜力的学生，还会再进行强化培训。

建议：文科亦可争取 高一高二可准备

“我们发现，很多学生和家长对自主招生其实并不了解，以为只有奥赛获奖才有资格参加，实际上不同院校不同专业要求很不一样。”某教育机构负责人胡彬彬表示，可能在某一个国家级期刊发表论文，或者参加了某一个有影响力的作文比赛，或者拿到了创新的专利，就获得了某个院校某个专业的自主招生资格。有的学生本来是有相关方面的专长的，尤其是文科生，因为不清楚自主招生的条件，没有做好相关准备，便丧失了参加的机会。

他建议，有志于参加自主招生的学生，可以从高一高二开始就关注目标院校、目标专业的自主招生简章，进行有针对性的资格准备。除此之外，搜索各大高校自主招生的题目。“自主招生的题目通常无套路可言，考察的是学生看问题的角度、思维方式和解决问题的能力以及创新的意识等，但持之以恒的真题训练，对思维训练还是有一定帮助的。”胡彬彬说。