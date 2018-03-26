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南科大今年在粤招155名理科生

2018-03-26 09:39 来源：南方日报 姚瑶
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　　25日，南方科技大学在广州召开招生说明会，今年该校在广东招生155名理科生。目前网上报名已经启动，截止日期为4月30日。

　　今年南科大继续采用基于高考的综合评价录取模式，即高考成绩占60%，南科大自主组织的能力测试（含机试和面试）占30%，高中平时学业成绩占10%。能力测试安排在高考之后，考试范围基于高中知识。南科大招生批次为提前批次，若未被南科大录取，不影响后续一本批次录取。目前，在网上报名南科大的广东考生已超过2000人。

　　“今年广东省理科排位预计在5000名以内，有较大机会被南科大录取。”南科大招生办相关负责人介绍，2017年南科大在广东录取了155人，平均分为595.5分，高于一本线110分，高考理科全省排位在4970名左右。

　　今年，南科大计划提供40万元奖学金，资助高考成绩排名全省理科前200名的优秀新生到国外顶尖名校学习交流一年。增设校长特别奖学金，奖励高考成绩排名在全省201名到1000名的新生，每人奖励8万元到10万元。并设置覆盖面不低于70%的新生奖学金，奖励3000元到5万元不等。

编辑： 柯丹洁
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