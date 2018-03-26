减负之战再下一城 给“竞赛热”全面降温

打组合拳，精准施策，着力解决中小学生课外负担重、‘择校热’、‘大班额’等突出问题，为学生和家长减负。

北京市海淀区初二学生李铭铭没有上课外培训班，但他妈妈告诉记者，他的担子依然不轻。在李铭铭的作业通知单上，有一项“坚毅好少年”征文大赛，寒假前，还有一项法制知识竞赛，上个学期，还有某媒体组织的英语风采大赛，获奖选手可去美国游学。

“这样的竞赛太多了，尽管参加的同学不多，但是也分散精力。有的竞赛项目还放在寒假作业里，进一步加大了寒假作业的负担，让孩子无暇休息。”铭铭妈妈说。

任务多、负担重，培训班、各种竞赛考试应接不暇，由于希望孩子在宽松环境下生活，李铭铭家人选择不给孩子上各种辅导班，但是“神经依旧绷得紧紧的，这些额外的负担什么时候才能消解？”

近日，教育部发布《教育部办公厅关于规范管理面向基础教育领域开展的竞赛挂牌命名表彰等活动的公告》（以下简称《公告》），为减负工作再下一城。国家教育发展研究中心研究员杨银付告诉记者，“加上这个公告，教育部连续印发的《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》《关于做好2018年普通中小学招生入学工作的通知》等，就是打组合拳，精准施策，着力解决中小学生课外负担重、‘择校热’、‘大班额’等突出问题，为学生和家长减负。”

学生的课外负担有多重？

“有的孩子，还没上小学，就拿了一摞证书。”中国教育科学研究院研究员储朝晖告诉记者，“尽管这些证书有的根本不具备评价功能，但是在一些课外培训班的包装下，家长们觉得‘多考一个就多些优势’。”

北京市石景山区一位不愿意透露姓名的小学校长告诉记者，“这个文件来得太及时了，组合发力，精准出击。因为这个问题实在到了该管管的时候了。”

这位校长说，一些培训机构进行奥数辅导和竞赛，一些学校“认竞赛成绩”，通过竞赛进行“点招”，“哪怕是就近入学政策实施之后，这种现象也并没有完全杜绝。一些初中从小学五年级就认准了‘好苗子’，每年都会选这么一批，在有的小学实验班，五年级就提前走的孩子不在少数。《公告》开宗明义地指出，‘面向基础教育领域开展的竞赛挂牌命名表彰等活动的结果只能视为荣誉，不能作为中小学招生入学依据’。正是看准了这种现象的存在，直击痛点，给学生和家长减负。”

记者在网络上随手搜索作文竞赛，林林总总有十几种之多，而各种其他学科、单项的竞赛活动更是不胜枚举，铭铭妈妈说，他们每个学期都收到很多类似通知，“上课外班的家长收到的更多，家长们很难分辨其中的含金量。”

铭铭妈妈告诉记者，孩子负担重的主要原因是“超标”。“课外班是一个重要的超标因素，其特点是超前学，如把小学六年级的内容放在五年级课外学，把初中内容放到小学教。这是来自课外的，课内也存在超标现象，家庭作业、测验、考试的难度大，超出课堂教学水平。”

铭铭妈妈向记者说起家长们私下的吐槽。“教的不考，考的不教”。“老师们上课讲解的内容都是基础的，但是选择的家庭作业练习册却是难度拔高的，测验或者考试的内容也有所谓‘附加题’，孩子们课堂上没弄明白知识点，回家做的作业却‘弯弯绕’。孩子们做不出来就上网查资料，不会的题型网上都有答案，孩子们说，这叫‘度娘’。但是这样总是‘度娘’，能学到真本事吗？”铭铭妈妈很忧虑。

正是由于学习难度和考试难度的两相不对等，课外班及其所发的证书在一些家长眼中变得有意义。铭铭妈妈感觉，孩子在学习知识的过程中显得连滚带爬，囫囵吞枣。

现在，这些文件连出“组合拳”，让家长们看到改变的希望。

“竞赛热”背后的隐忧

不光是学生和家长，学校也有自己的“负担”需要减。

一位小学校长表示，小升初免试就近入学的政策实施后，一些中学在学生入学后对他们进行学业水平测试，从而大概分辨那些小学的教学水平如何，这些成绩同时会传导给家长。“对小学来说，这是一种压力，我们要保持住自己的水平，不能因为不考试就砸了牌子，我们要让家长放心送孩子上学。”

而如何保持教学水平，其中的度如何把握，十分考验智慧。

人大附中校长翟小宁坦言，这份文件的颁布，平息了一些地方存在着的浮躁之气，有利于学校教育水平的提升，让学校能潜心办学，安心育人。“教育工作者应该把主要精力放在教书育人上，放在课堂教学上，潜心研究教育规律，不断提升教师的教育内涵，不驰于空想，不骛于虚声，不被各种虚名所累，以优异的教育成果和育人成效回答好‘培养什么样的人、怎样培养人、为谁培养人’这个重大问题。”

“一些‘山寨社团’‘离岸社团’借机行事，组织各种竞赛，热衷各类挂牌，设立表彰名目，表面上热热闹闹，实际上于学无补，干扰了正常的教学秩序，也违背了育人规律，最终受害的是青年学子，受损的是中国教育。”翟小宁说。

北京市第十八中学校长管杰这样说：“事实上，许多学生参加竞赛既非对该学科有特殊的爱好，也不是学有余力，而是任务驱动使然，是为升学而赶鸭子上架的，竞赛给这些学生带来了沉重的负担。而功利化背景下的学科竞赛，只是让初中生考高中的知识，让高中生考大学本科的知识，并非是要将自己该学的本领掌握得更加扎实，只是提前学习了自己今后一定会学到的东西。”

江苏省南通市教育局基础教育处副处长陆海峰这样形容，“奖状一屋子，工作老样子”。“不少评估表彰活动组织轰轰烈烈，验收草草收场，学校参与就发一块铜牌。有的学校门口挂满各类奖牌，甚至在‘牌满为患’后放置在库房里，‘留之无用，弃之可惜’”。

减负，如何落到实处

尽管知道负担重，尽管不想“牌满为患”，大家还是沿着固有规则，给自己“加担子”。原因何在？减负如何能落在实处？

在刚刚过去的全国两会，教育部部长陈宝生曾表示，会努力回应老百姓对教育的“十大期盼”，这“十大期盼”的第二条，就是“不要择校，不要出现‘大班额’，能够公平地享受优质教育资源”。

课外培训班催生各种竞赛，而竞赛增多又反过来催生培训班兴起，一环一环，学生、家长、学校都被裹挟其中，这陆续出台的文件组合拳，精准打击基础教育层面出现的各种额外负担，让学校可以“安安静静办教育”，让学生、家长可以“心无旁骛，放心学习”。

但是，杨银付认为，仅有文件是不够的，他表示，“营造良好教育生态是一个系统工程，需要做的还有很多。例如要加强家庭教育指导服务，切实改变‘学校减负、家庭增负，校内减负、校外增负’现象，形成家校社育人合力。例如要在全社会大力宣传普及‘适合的教育才是最好的教育’‘促进孩子全面而有个性的发展’等教育理念，着力加强终身学习和人才成长‘立交桥’的制度设计等”。

储朝晖认为，一方面应该从评价体系入手，尽快建立多元评价体系。“教学，必然需要评价。课外培训班、林林总总的竞赛，正是说明了‘评价体系还不够健全’，盲目性还很多。”

另一方面，应该继续消弭校际差距，“校际差距的存在，给这些外部的培训、竞赛以可乘之机”。

江苏省泰州市政协副主席、市教育局局长奚爱国认为，规范管理不是简单做减法。在基层调研中，他发现，基层学校教师群体受表彰的机会不多、且受益面小。“今年年初，中共中央、国务院下发了关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见，明确提出要加大教师表彰力度。基层教育部门要抓住这一有利契机，将表彰的杠杆多向教师队伍倾斜，充分发挥激励的正向作用。”