严禁民办校组织“秘考”违规招生

广东省教育厅23日召开新闻通气会，省教育厅副厅长王创表示，将打出组合拳，用监管利剑“封喉”少数义务教育阶段民办学校“秘考”。

“对存在招生入学违法行为的民办学校，将依照民办教育促进法等有关规定责令限期整改，给予减少下一年度招生计划、停止当年招生直至吊销办学许可证的处罚。”广东省教育厅23日召开新闻通气会，省教育厅副厅长王创表示，将打出组合拳，用监管利剑“封喉”少数义务教育阶段民办学校“秘考”。

近年来，广东少数民办中小学为选拔生源，自行或与社会培训机构联合组织“秘考”，或将社会培训机构各类考试结果作为招生依据，严重扰乱了招生工作秩序，违背教育规律和青少年成长发展规律，造成学生课外负担过重。

“民办中小学不得提前组织面向幼儿园大班幼儿、小学毕业生的招生宣讲，或变相遴选学生。”王创说，广东各地教育行政部门将根据学校实际情况核准招生计划和招生范围，民办学校应在核定的计划与范围内招生。

《广东省教育厅转发关于做好2018年普通中小学招生入学工作的通知》规定，民办学校的招生简章应公开办学情况、招生计划、招生程序。民办中小学招生要履行“三个承诺”，不收取学生个人简历及各类获奖证书，招生录取不与任何社会培训机构挂钩，不提前开展报名和面谈等工作。

对于极少数民办中小学的虚假面谈，《通知》明确，严禁民办学校组织两轮及以上的面谈；严禁学校利用面谈进行任何形式的学科知识测试；严禁对报读民办学校的学生家长组织任何形式的测评、调研等活动。同时，面谈方式、方案公开，并全程录音录像。