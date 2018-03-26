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北大开电子游戏课 为何会引起“围观”

2018-03-26 08:59 来源：广州日报 夏凡
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　　近日，一门特别的课程进入北京大学的课堂。在教室的屏幕上，没有繁杂的公式，没有严肃的概念，“游戏”“电竞”等关键词不断地跃入学生眼帘。这是北大开设的电子游戏通论课，每周一次，主要向学生传播游戏行业相关知识。

　　连北大都开游戏课了？网络上一片“欢腾”：有的表示自己可以胜任老师，有的调侃“我怕上瘾，所以没考北大”……其实，高校开设游戏相关课程甚至专业已经不少见，比如中国传媒大学就开设了数字媒体艺术专业，培养游戏策划、电竞运营与节目制作等人才。那为什么北大开电子游戏课，还是引起热议？

　　借用一句古文“顺风而呼，声非加疾也，而闻者彰”，此处的“风”就是游戏产业的火热。近年来，国内游戏行业发展迅猛，根据《2017年中国游戏产业报告》，2017年我国游戏市场销售额超过两千亿元，游戏用户规模达到5.83亿人；与此同时，游戏沉迷等社会问题引起普遍忧虑——北大开电子游戏课引起“围观”，也在情理之中。

　　应该说，游戏从网吧走进北大课堂，其幕后是一段长路。早些年，游戏用户还在顶着网瘾少年、不务正业的“头衔”；如今，电子竞技也越来越展现出积极、健康的一面，一批批游戏主播吸引了不少观众，很多职业玩家被人们所熟知——游戏从未像现在这般深入地嵌入我们的生活，高校关注现实需求开设相关课程，这再正常不过。

　　从小处来看，当前大学生群体中的游戏玩家为数不少，引导他们形成健康的游戏习惯和心理，这是学校的责任所在；往大处来看，我国游戏产业高速发展，急需产业链上下游的复合型专业人才，高校关注现实需求、迅速反应，值得点赞。从发展趋势来看，类似的课程、专业还将越来越多。

编辑： 柯丹洁
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