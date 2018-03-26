教育部强调要净化高校考试招生环境，维护教育公平，，对徇私舞弊者将严肃追责问责。

近期，高校自主招生陆续启动。各大名校今年的招生规模、报考条件及降分政策相继出炉，与此同时，教育部强调要净化高校考试招生环境，维护教育公平，，对徇私舞弊者将严肃追责问责。

北大、清华等名校陆续启动自主招生

近期，包括北京大学、清华大学、中国人民大学、厦门大学在内的众多名校均已公布今年的自主招生简章，明确了招生专业和规模。

中国人民大学自主招生计划招收142人，专业设置为人文科学试验班、理科试验班(信息与数学)、理科试验班(物理、化学与心理学)、理科试验班(环境理工、环境经管)4个专业大类。

北京师范大学今年自主招生计划招收124人，包括“引领计划”和“攀登计划”。

北京航空航天大学今年有7个专业类别参加自主招生，合计的招生人数上限为200人。

此外，厦门大学、北京交通大学、北京中医药大学等都明确，今年自主招生总计划控制在本年度本科招生计划的5%以内。

北京大学和清华大学都没有公布具体的招收人数，但均强调“宁缺毋滥”。

其中，北京大学参加自主招生的专业类别分为普通类和医学类。普通类包含元培学院、城市与环境学院等在内的16个院系的20个专业类，医学类包含7个专业类。

清华大学有14个理科类专业(方向)和6个文科类专业(方向)参与自主招生。

报考有哪些硬性条件？

——奥赛奖项仍是重要“敲门砖”

和往年一样，今年各高校的自主招生也设置了报考的门槛。学科特长与创新潜质是不少学校最为看重的。

记者查看不少学校的招生简章发现，高中阶段取得科技创新类奖项或者奥赛奖项，仍然是报考名校的一块重要“敲门砖”。

例如，北航的工科试验班类(航空航天类)航空航天模型专项要求，申请者要在高中阶段获得全国航空航天模型锦标赛或全国青少年航空航天模型锦标赛可控项目冠军，或世界航空航天模型锦标赛可控项目前三名。

根据清华大学的自主招生简章，人文与社会类(经学方向)要求申请者受过较为系统的蒙学教育，能背诵《三字经》《百家姓》《千字文》《笠翁对韵》《龙文鞭影》等；有较好的经学基础，能背诵“四书”(《大学》《中庸》《论语》《孟子》)以及《周易》《诗经》中的一种；有初步的文字学基础，学习过《说文解字》，能用篆书默写540部首，能简单讲解“六书”。

人文与社会类(出土文献方向)则要求考生熟悉中国古代文史典籍，阅读过《史记》《左传》及其他先秦文献；对古文字有浓厚兴趣，阅读过《说文解字》，了解小篆及甲骨文、金文、简帛等。

考试内容都有啥？

——厦大、清华要求体质测试

按照教育部“阳光高考平台”公布的时间表，高校自主招生流程分为报名、材料审核、考核等多个阶段。

3月，高校发布招生简章考生提交申请材料(注：各高校报名截止时间需以招生简章为准)；4月，高校审核学生材料；4月底前，高校公示初审通过学生名单；6月7日-8日学生参加高考；6月10日-22日为高校考核；高考出分前，高校确定并公示资格名单；高考出分后，考生填报志愿，高校录取，公示录取名单。

各高校也根据自身情况，设置了不同的考试内容及形式。

例如，复旦大学“望道计划”的选拔包含笔试和面试。其中，笔试在6月10～15日期间举行，笔试测试科目为“数学+理科基础知识”，考生笔试成绩须达及格线，并按笔试成绩择优选拔参加专家组面试。

此外，不少学校也将体质测试纳入了考核内容中。

例如，厦门大学的招生简章明确，通过该校自主招生初审进入考核环节的考生均须参加体质测试。

清华大学的考试也包含初试和复试，其中复试内容中包含专业测试和体质测试两项。

降分幅度有多大？

——部分名校最低可降至一本线录取

名校自主招生考试受到学生青睐的重要原因之一，是其在高考录取时有一定的降分优惠。今年，各大名校也明确了降分政策。

例如，北京大学普通类自主招生认定的考生可降20分至60分，此外还有“降至一本线录取”的优惠档次，医学类降分优惠则为20分至40分。

清华大学自主招生认定的优惠降分为10分至60分，部分特别优秀的学生可获得降至一本线的录取优惠。

此外，清华大学对于可以获得自主认定优惠的学生，体质测试成绩优秀者，将给予额外的5分降分，但获得一本线认定优惠分值的学生除外。

北京交通大学则对取得认定资格考生的优惠标准分为三类不同情况。其中，高中阶段在全国中学生学科奥林匹克竞赛中获得省级赛区一等奖及以上且取得认定资格的考生，按照本科一批录取控制分数线(上海和浙江考生为自主招生最低录取控制参考线)录取。

——教育部：徇私舞弊者将被严肃追责问责

伴随高校自主招生的大幕拉开，近日，教育部也针对高校自主招生考试作出部署，要求坚决打击自主招生作假。

教育部强调，对在自主招生中提供虚假报名材料的考生，将按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》有关规定严肃处理。

在报名阶段查实的，取消其自主招生报考资格，同时取消其当年高考报名资格；在入学前查实的，取消其入学资格；入学后查实的，取消其录取资格或者学籍。

对于学校、单位和个人在自主招生中徇私舞弊或协助考生弄虚作假的，将严肃追责问责，绝不姑息；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

记者发现，各高校也在招生简章中强调严肃招生纪律。

中国人民大学提出，对查实提供虚假信息、材料的考生，均认定为在国家教育考试中作弊。学校将取消作弊考生自主招生资格，并通报有关省级招生考试机构或教育行政部门做进一步处理。

北京大学表示，该校自主招生录取工作接受纪检监察部门、考生、家长以及社会各界的监督。测试过程全程录像，专家名单和面试顺序由抽签随机确定。该校还公布了招生监督电话。