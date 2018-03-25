最有诗意临时工岗位招募：监测海鸟 日劳务费200元

最有诗意的临时工岗位又开始招募啦为期50天监测海鸟，每日劳务费200元，男女均可报名岛上条件略有改善，新辟菜地，还养了鸡还记得浙江那一个最有诗意的临时工岗位吗。“去年，钱江晚报报道了招聘繁殖海鸟监测人员去宁波韭山列岛、舟山五峙山列岛两个无人

还记得浙江那一个最有诗意的临时工岗位吗？在海岛每天面朝大海，听涛声鸟鸣。如果有这样的机会，你愿意去吗？

“去年，钱江晚报报道了招聘繁殖海鸟监测人员去宁波韭山列岛、舟山五峙山列岛两个无人岛工作的事。随后，我邮箱陆续收到全国各地300多份简历。没想到，有这么多人心甘情愿去条件艰苦的海岛守护中华凤头燕鸥(被世界自然保护联盟(IUCN)列入极度濒危(CR)物种，也是国家二级保护动物)。”

3月22日深夜，通过微信，浙江自然博物馆的陈水华博士给钱江晚报记者发来消息，称海鸟繁殖季即将来临，现在又要招募监测员啦。

“最佳临时工”感慨：真想再回去

张鹏是去年象山韭山列岛的鸟类监测员，当时他刚刚从海外博士毕业归国找工作。因为酷爱自然，对鸟类很感兴趣，看到钱报的报道后，他写了感人肺腑的求职信后被录用。

陈水华说：“舟山五峙山列岛的监测员是不需要驻岛的。如果要给2017年招募的几位监测员颁最佳员工奖的话，那获奖者一定是张鹏。”

昨天，钱江晚报记者特地联系了正在吉林某高校教书的张鹏，说起这段无人岛的生存和工作经历，他言语间充满了感慨和珍惜之情。

“岛上生活的艰苦成了我的乐趣。比如小岛因为供电不足，没有冰箱，鲜肉吃一两天就坏。我发明了一种肉的保鲜方式，用熬过的猪油把咸肉封起来，再淋上色拉油，能放一星期不坏。岛上的信号不太好，生活比较枯燥单调，正好我用闲暇时光观察岛上的动植物。”

不过，最令张鹏欣喜不已的，还是自己发现中华凤头燕鸥的经历。

张鹏感叹，自己特别珍惜在岛上的每一天，人生能有这样一段经历难能可贵。“虽然是临时工，但我把这份工作当成是永恒的。如果可以，我真想再回到岛上。”