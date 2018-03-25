全盲男子的“潮”人生：从家中累赘成为村中楷模

每天在朋友圈发送“心灵鸡汤”，给微信好友点赞。网上购买自己需要的东西，网上约车方便自己出行。经营上千平方米的按摩院，管理着几十人的团队……

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他是谁？他是一位从1岁多就双目失明的全盲残疾人！

从“家中累赘”到“村中楷模”，盲人按摩师屈双宁用他的坚持和数倍于常人的付出完美地完成了人生的逆袭。小时候，小伙伴们会骑自行车，他就夜里偷着学，把每一条村道摸熟、走熟；长大了，学针灸、按摩，他拿自己来练习、在按摩店一干就是6年，完成了从普通员工到优秀老板的转变；现在，玩微信、网上购物、网上约车……每一个人生阶段，他都用心生活，紧跟时代的潮流。屈双宁说：“你不放弃生活，生活就不会放弃你。”

从家中累赘成为村中楷模

“现在我哥在村里可风光了。”屈双宁的弟弟告诉记者，“每年回家，村里的乡亲都要请他喝酒。村里人都把他当成榜样，用来教育自己的孩子，总是说，‘人家双眼看不见都能做老板，有出息呢’。”

1岁多时，因为一场大病而双目失明的屈双宁，曾经被父母担心将来怎么养活自己，视为一种负担。现在他却成为父母的骄傲。“现在我爸妈在村里那可受尊重了。”屈双宁说，“村里人都说我争气，有出息。”

而在屈双宁当年就读的陕西自强中专，他也成为学校宣传的自强典型，每年都会被邀请回去给学弟学妹们讲讲他的故事，还被聘为实习导师。

屈双宁的确值得自豪：1996年从自强中专毕业后，他只身一人来到广东江门，如今，经过自己的努力，他不仅养活了自己，还把自己当年创业时只有8张按摩床、4个按摩师的几十平方米按摩店，一步步经营到今天，成为面积到上千平方米，拥有30多间按摩室、足疗室、艾灸室，和80多名按摩师的按摩院。他还先后荣获江门市人民政府授予的“自强模范”“江门市十大创业人物”等荣誉称号。