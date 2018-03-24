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职教发展应有全球视野

2018-03-24 07:41 来源：人民网
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中国教育走上世界舞台，职业教育不可或缺。在推动世界文明交流互鉴、促进构建人类命运共同体方面，职业教育也因其独具的专业性而更显优势。

近年来，我国职业教育在带动人口就业、助力中国经济飞跃式发展的进程中，积累了丰富的实践经验，逐步形成了具有中国特色的职业教育发展路径。最新发布的《中国高等职业教育质量年度报告》显示，截至2016年，全国有400余所职业院校设立了合作办学机构或开展相关合作办学项目923个，占据高等教育总数的近半壁江山。

“立足国内，放眼世界”，积极参与国际间的职业教育交往，以全球视野来规划我国职业教育的改革与未来发展，可以说是职业教育进一步发展的必由之路。

增强我国职教的国际影响力，就要不断强化职业教育领域多边双边政策沟通，多渠道参与全球职业教育治理。一方面要向世界先进职业教育问诊，积极参与职业教育领域国际规则和标准的制定；另一方面也要落实对发展中国家的援助承诺，为当地提供职业技术培训的“中国模板”，讲好“中国职教故事”和“大国工匠精神”。这是中国作为一个职业教育大国的责任、使命与担当。

中国职教的国际化也依赖于职教国际合作交流机制的日益完善。通过举办中外交流机构年会、国际交流周等，打造影响大、范围广的国际职业教育交流平台；依托有条件有基础的机构与院校发挥优势，举办国际性特色论坛，进行中外职业教育政策对话；举办国际技术技能邀请赛、挑战赛，打造国际性、综合性的“以赛促交”平台……如此方能推动技术交流、文化融合、民心相通。

国际校企合作对话机制的构建，让一些跨国企业、国际商会等与职业院校形成了良好的互动。院校为企业找服务、找人才、找设备、找技术，企业为学校提供实习、提供培训、提供工作，这一良性循环，不仅让产教融合向纵深发展，也实现了职业教育服务中国企业“走出去”的重要作用。

职业教育的国际化离不开国际化的师资队伍建设。对照国家“一带一路”与“中国制造2025”产业布局需求，引进高水平技术技能人才；设立“技术大师”引才专项基金，吸引国际职业教育技术大师与产业领域专家来高职院校任教；完善国内职教师资培养培训体系，加强对职业院校教师进行专业教学能力、外语授课能力、国际理解教育等针对性适应性培训……一项项提升职教教师能力素养的计划正在实施。

此外，拓展职教学生的双向交流渠道，也是职业教育国际化中必不可少的一环。对国内学生而言，建议将技术技能人才海外留学纳入国家资助体系，每年遴选一定数量优秀的职业院校学生赴海外学习和深造，为中国制造转型提升储备一定规模的技术技能人才。对外来留学生而言，建议各级政府将高职留学纳入政府奖学金，建立完善的职业教育来华留学管理体系，扩大招收发展中国家的留学生，鼓励与国际型企业以“订单”合作招收留学生。

推动中国职业教育走向世界，这既是国家发展对职业教育的内在要求，也是每个职业院校肩头义不容辞的责任。提升职业教育国际化水平，加快高职院校进入世界一流行列，更好地培养具有国际竞争力的技术技能人才，让我们一起努力。

编辑： 唐巧燕
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